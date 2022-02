Nye oplag af omdiskuteret Anne Frank-bog droppes

Det skulle være bogen, som en gang for alle løste gåden om, hvem der angav Anne Frank og hendes familie til nazisterne i Amsterdam under Anden Verdenskrig. Men det er i stedet blevet et stærkt omstridt værk, som har manet mange af fortidens spøgelser frem.

Den ophedede debat gælder bogen "Hvem forrådte Anne Frank?", som er skrevet af den canadiske forfatter Rosemary Sullivan. Hun siger, at det formentligt var en jødisk jurist, som i sin tid forrådte Anne Frank og en række andre jøder til nazisterne.

Den opsigtsvækkende bog er baseret på seks års ny efterforskning af det gamle mysterium, og en tidligere FBI-agent, Vince Pankoke, har deltaget i undersøgelserne.

Men efter de første begejstrede anmeldelser har historikere og jødiske grupper angrebet bogen for at være "sensationshungrende", og en lokal udgiver af bogen har stoppet nye oplag.

Bogen, der blev udgivet i januar, forsøger at dokumentere, at det formentligt var juristen Arnold van den Bergh, som selv var jøde, der røbede Anne Frank og hendes families skjulested i Amsterdam for at redde sin egen familie.

Familien Frank og fire andre jøder skjulte sig for nazisterne i et baghus i Amsterdam. Men den 4. august 1944 stormede en SS-kommando bygningen i Prinsengracht 263. Alle beboerne blev sendt i koncentrationslejr.

Anne Frank døde i Bergen Belsen som 15-årig. Kun hendes far Otto Frank overlevede.

Over 100.000 jøder blev deporteret fra Holland under krigen.

De nye beviser og indicier i bogen er angiveligt baseret på en moderne dataknusende teknik kombineret med fundet af en anonym note, som blev sendt til Otto Frank, og som nævnte Van den Bergh som angiveren.

- Bogens konklusioner er ekstremt spekulative og sensationalistiske, siger Det Centrale Jødiske Råd, CJO.

- Der er ingen rygende pistol eller klart bevis. Det hele er baseret på en enkelt note, der er skrevet efter krigen, siger CJO's leder, Ronny Naftaniel, til AFP. Han og andre jødiske grupper kræver, at salget af bogen indstilles.

I Schweiz siger lederen af landets Anne Frank Fond, John Goldsmith, til avisen Blick, at bogen er på grænsen til at være en "konspirationsteori".

Hollandske historikere har også rejst stærk kritik.

- Der er for mange løse ender, siger Johannes Houwink ten Cate, professor i holocaust studier ved Amsterdams universitet.

Anne Franks Dagbog er solgt i over 30 millioner kopier.

Van den Bergh, som døde af strubecancer i 1950, har ikke tidligere vakt særlig interesse hos de historikere, som har efterforsket sagen. Han var med til at stifte Det Jødiske Råd, som nazisterne tvang jøder til at danne for at organisere deportationer fra Holland.

/ritzau/AFP