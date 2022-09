Nye protester mod moralsk politi i Iran efter dødsfald

Mens voldsomme protester mod Irans moralske politi fortsætter efter en ung kvindes død i detentionen, har myndighederne reageret ved at kalde dødsfaldet for "uheldigt".

Der var mandag nye demonstrationer ved blandt andet Teherans universitet. Demonstranterne kræver en tilbundsgående undersøgelse af omstændighederne ved pigens død.

Det moralske politi, der håndhæver love om kvinders påklædning, anholdte den 22-årige, fordi hendes tørklæde ikke sad rigtigt.

Sagen har ført til vedvarende kritik og vrede mod Irans moralske politi.

Den iranske avis Hafteh Sobh havde søndag sagen om Mahsa Amini på forsiden.

"Kære Mahsa - dit navn vil blive et symbol", hed det i overskriften.

Den 22-årige Mahsa Amini blev tirsdag i sidste uge anholdt og ført til detention, hvor hun skal være faldet i koma. Hun blev fredag erklæret død.

Øjenvidner siger, at de har set politifolk slå kvinden, men dette afvises af myndighederne. Politiet hævder, at Amini døde af et hjerteanfald.

Men præsident Ebrahim Raisi opfordrede allerede fredag indenrigsministeriet til at foretage "en hasteundersøgelse for at klarlægge dødsårsagen".

Regeringen har afvist rapporter om, at den unge kvinde blev slået.

På sociale medier er #MahsaAmini blevet et af de mest brugte hashtags nogensinde på persisk på Twitter. Sagen har forstærket fokus på kvinders rettigheder under det iranske præstestyre.

Teherans politichef, Hossein Rahimi, afviste mandag, hvad han kalder "uretfærdige anklager mod politiet".

- Dette var en uheldig hændelse, sagde han.

/ritzau/Reuters