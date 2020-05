Nye registrerede coronadødsfald i Sverige er onsdag 88

I alt 3831 døde med Covid-19 i Sverige, oplyser sundhedsmyndighederne i Stockholm.

Antallet af registrerede nye coronadødsfald i Sverige er onsdag 88. I alt 3831 er døde med Covid-19. Det oplyser de svenske sundhedsmyndigheder.

De opdaterede tal viser også, at der i alt er 31.523 bekræftede smittetilfælde med coronavirus i Sverige - heraf er 724 nye tilfælde anmeldt i det seneste døgn.

Antallet af personer som er eller som har været indlagt på intensivafdelinger i Sverige med sygdommen Covid-19 er 1886.

De svenske myndigheder siger, at undersøgelser gennemført for at teste antistoffer mod Covid-19, viser, at der er stor forskel mellem aldersgrupper.

- Personer, som er over 65 år, har været mindre ramt af coronavirus end den store gruppe mellem 20 og 64-årige, siger statsepidemiolog Anders Tegnell.

- Vi ser også, at børnegruppen er mindre ramt af sygdom end 20-64-gruppen, siger han.

I Stockholm er antallet af tilfælde væsentligt højere end i andre dele af Sverige.

Tegnell understreger også, at det er vigtigt, at der nu tages prøver af ældre, da det står klart, at det den største risikogruppe.

- Folkhälsomyndigheten opfordrer til generøse prøvetagninger for Covid-19 på plejehjem. Det er også vigtig,t at der sker prøvetagninger hos isolerede ældre, siger han.

De fleste af de mennesker, som er døde med coronavirus i Sverige, var over 70 år.

Sverige forbød besøg på plejehjem den 31. marts, men mange ansatte og pårørende mener, at værnemidler og beskyttelsesdrager kom for sent. Samtidig beskyldes en del ansatte for at være gået på arbejde på plejehjem, til trods for at de selv havde symptomer på Covid-19.

Mikael Fjällid, der er konsulent i Sverige vedrørende intensiv behandling, mener, at "mange liv kunne være reddet", hvis flere patienter havde fået hospitalsbehandling eller hvis plejehjemmene selv havde haft større råderum og handlefrihed.

/ritzau/TT