Nye uroligheder i Syrien tvinger 150.000 fra deres hjem

Det syriske regime og Rusland har optrappet deres offensiv i Syrien, og det har vidtrækkende konsekvenser.

Et stigende antal angreb i det nordlige Syrien har tvunget mere end 150.000 personer til at forlade deres hjem inden for den seneste uge.

Det oplyser FN's kontor for humanitære anliggender tirsdag.

Det syriske regime og Rusland har i perioden optrappet deres offensiv mod oprørerne i landet, hvor der har været krig siden foråret 2011.

- Vi er foruroligede over meldingerne om luftangreb på befolkningsområder og civil infrastruktur, hvilket fører til hundredvis af dræbte og sårede civile.

- Over 152.000 kvinder, børn og mænd er blevet tvunget fra deres hjem i områderne omkring Aleppo og Idlib alene i den seneste uge, siger David Swanson fra FN's kontor for humanitære anliggender.

Idlib-provinsen var i efteråret beskyttet mod regimets offensiver takket være en aftale med regimet. Men siden den jihadistiske alliance Hayat Tahrir al-Sham, der står opført i Vesten som terrorgruppe, i januar vandt kontrol over området, er angreb blevet optrappet løbende.

FN oplyser, at mindst 200 civile er blevet dræbt. Der bor over tre millioner i regionen, som nu udsættes for tiltagende bombardementer.

FN udtrykker også bekymring over, at sundhedsfaciliteter er blevet ramt.

- Mellem 29. april og 6. maj er mindst 12 sundhedsfaciliteter blevet ramt af luftangreb omkring det nordlige Hama og Idlib.

- Det har skadet sundhedsinfrastruktur, der stod for nødvendige sundhedsydelser til over 100.000 personer, siger David Swanson.

Alle 12 faciliteter er ude af drift, og tre ansatte er blevet dræbt.

Krigen i Syrien har kostet over 370.000 personer livet.

/ritzau/AFP