Nyheder fra udlandet i kort form

Endnu et prodemokratisk nyhedsmedie i Hongkong giver op

HONGKONG: Endnu et uafhængigt medie i Hongkong - Citizen News - indstiller sine aktiviteter som følge af forringelser af pressefriheden i den kinesisk kontrollerede by.

Det meddelte Citizen News søndag.

Artiklen fortsætter under annoncen

Tirsdag den 4. januar ophører mediet med at opdatere sit nyhedssite og lukker derefter.

Meldingen fra Citizen News kommer, få dage efter at politiet foretog en razzia og anholdt syv journalister og mediechefer på et andet prodemokratisk onlinemedie i Hongkong - Stand News, der efterfølgende meddelte, at det lukker.

Tidligere har avisen Apple Daily, der også var et prodemokratisk talerør i Hongkong, ligeledes indstillet sine aktiviteter.

/ritzau/Reuters

Sudans premierminister går af

KHARTOUM: Sudans premierminister, Abdalla Hamdok, træder tilbage. Det meddelte han søndag i en tale på sudansk tv.

Hans afgang kommer efter mindre end to måneder på posten i denne omgang.

Hamdok blev afsat ved et militærkup 25. oktober. Men omkring fire uger senere lod han sig genindsætte på posten efter at have indgået en aftale med landets hærchef, general Abdel Fattah al-Burhan, der leder landet nu.

Aftalen blev mødt af skarp kritik fra flere sider i Sudan, fordi den anses for at give militærkuppet legitimitet.

Siden kuppet i oktober har Sudan været præget af store demonstrationer mod militæret. Mindst 56 civile er blevet dræbt i forbindelse med protesterne.

Hærchefen har lovet, at der vil blive udskrevet valg i juli 2023.

/ritzau/Reuters

Hver anden af Hollands nye ministre er kvinde

HAAG: Næsten halvdelen af den hollandske premierminister Mark Ruttes næste regering vil bestå af kvinder.

Det viser listen over kommende ministre og viceministre, som blev lagt frem søndag. 14 af de 29 poster i regeringen bliver besat af kvinder.

Til sammenligning er 6 ud af de 20 ministre i den danske regering kvinder.

Det venstreliberale parti D66 har sat sig på den vigtige rolle som finansminister.

Det bliver partiets leder, Sigrid Kaag, der fremover skal holde styr på finanserne. Det er første gang, at en kvinde bliver finansminister i Holland.

Den nye justitsminister bliver Dilan Yesilgöz-Zegerius. Hun er født i Ankara og kom til Holland som barn. Hun bliver den første tyrkisk-kurdiske kvinde på justitsministerposten.

/ritzau/dpa

Breivik kræver prøveløsladelse

OSLO: En domstol i Skien i Norge skal i januar afgøre, om det går an at prøveløslade massemorderen Anders Breivik. Sagen er planlagt til at strække sig over fire dage.

I juli 2011 gennemførte Anders Breivik angreb på øen Utøya og ved regeringskvarteret i Oslo. I alt 77 mennesker mistede livet.

Dommen i 2012 lød på forvaring i 21 år. De norske regler siger, at man kan anmode om prøveløsladelse efter afsoning i ti år.

I sommer blev Anders Breiviks begæring afvist af anklagemyndigheden. Derefter er spørgsmålet sendt videre til retssystemet.

Telemark Tingrett har besluttet at behandle spørgsmålet 18. januar og på yderligere tre retsmøder.

Tidligere har statsadvokat Hulda Karlsdottir oplyst, at anklagemyndigheden vil modsætte sig en prøveløsladelse.

/ritzau/NTB

Sydkoreaner flygtede til Nordkorea

SEOUL: En uidentificeret sydkoreaner foretog nytårsdag en usædvanlig krydsning af grænsen til Nordkorea fra Sydkorea gennem den demilitariserede zone (DMZ) mellem de to lande. Det oplyste det sydkoreanske militær søndag.

Zonen er et fire kilometer bredt bælte mellem Nord- og Sydkorea - to kilometer på hver side af den formelle grænse.

Militære chefer i Seoul siger, at de ikke er klar over, om personen stadig er i live.

Nordkorea har under pandemien udstedt en stående ordre om, at grænsevagter skal åbne ild, så snart de ser uidentificerede personer i zonen.

Under Kim Jong-un, som kom til magten for ti år siden, er mindst ti nordkoreanere flygtet til Sydkorea - heriblandt en af den nordkoreanske leders topdiplomater.

/ritzau/Reuters

Frankrig skærer tre dage af isolationstid

AFP: Frankrig lemper fra mandag landets isolationsregler i et forsøg på at begrænse de stigende smittetals indflydelse på samfundet og økonomien.

De nye regler betyder, at fuldt vaccinerede personer, der bliver testet positive for coronavirus, kan nøjes med at isolere sig i syv dage i stedet for ti.

Det gælder, uanset hvilken coronavariant de er smittet med, siger sundhedsminister Olivier Véran til avisen Le Journal du Dimanche.

Fra mandag kan fuldt vaccinerede også få lov til at bryde deres isolation efter fem dage, hvis de kan fremvise en negativ coronatest.

Samtidig behøver fuldt vaccinerede heller ikke længere at gå i isolation, hvis en af deres nære kontakter bliver testet positiv for virusset.

/ritzau/AFP

Tyfon har dræbt over 400 i Filippinerne

MANILA: Supertyfonen Rai har trukket et spor af død og ødelæggelse efter sig i Filippinerne, hvor over 400 er omkommet. 850.000 børn har ifølge Unicef brug for hjælp, efter de har mistet deres hjem.

Tyfonen ramte øriget en uge før jul - den 16.-17. december. Den ødelagde hospitaler, huse, landbrug og fiskerbåde.

Unicef har iværksat en indsamling for de 200.000 mest udsatte børn. FN-organet håber at kunne indsamle omkring 145 millioner kroner.

Filippinerne rammes af omkring 20 tyfoner hvert år. Den værste tyfon var Haiyan, som i november 2013 dræbte over 6300 mennesker og gjorde over fire millioner mennesker hjemløse.

/ritzau/AFP

Desmond Tutu blev bisat i Sydafrika

CAPE TOWN: Sydafrika bisatte nytårsdag Desmond Tutu, der var ærkebiskop og anti-apartheid-ikon. Det skete fra St. George's Cathedral i Capetown.

Tutu blev berømt for sin ikkevoldelige modstand mod apartheidsystemet. Han modtog Nobels fredspris i 1984 for sin indsats.

Desmond Tutu døde 2. juledag, 90 år.

Hans båre blev allerede bragt ind i kirken tidligt torsdag, hvor det var muligt at vise ham en sidste ære i to dage.

Bisættelsen nytårsdag var arrangeret ud fra Tutus egne ønsker om nedtonede ceremonier. Kun omkring 100 mennesker deltog i ceremonien i katedralen, som blev streamet over nettet.

/ritzau/Reuters

Tony Blair hædres af dronning og bliver Sir

LONDON: I forbindelse med årsskiftet er den tidligere britiske premierminister Tony Blair blevet udnævnt til hosebåndsridder, hvilket rangerer som den højeste britiske civile og militære ære, som kan opnås i kongeriget.

Den tidligere britiske premierminister bliver ifølge BBC fremover kendt som Sir Tony.

Tony Blair var Storbritanniens premierminister fra 1997 til 2007.

Det er dronning Elizabeths eget personlige valg, hvem der æres med en adelstitel fra den særlige ridderorden, som blev grundlagt af kong Edward den 3. - formentligt i 1343 eller 1344 - til støtte for hans forsøg på at blive konge af Frankrig.

/ritzau/