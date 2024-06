Storkrig mellem Israel og Hizbollah rykker et skridt nærmere. Bryder krigen ud, vil dødstallet eksplodere

Israel er nødt til at løse den optrappede situation med Hizbollah på landets nordlige grænse. For hvis staten ikke længere kan garantere sin jødiske befolknings sikkerhed, vil det ændre Israels selvopfattelse for evigt