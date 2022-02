Nyskreven Oscar-historie forbavser dansk filminstruktør

Det var en rørt Jonas Poher Rasmussen, der tirsdag kunne skrive Oscar-historie med tre nomineringer i kategorierne Bedste Internationale Film, Bedste Dokumentarfilm og Bedste Animationsfilm med filmen "Flugt".

Filmen er den første nogensinde, der nomineres i de tre kategorier samtidig, til stor overraskelse for instruktøren.

- Det er fuldstændig surrealistisk. Det er en ting, der er blevet større, end vi nogensinde havde regnet med, så det føles bare helt fantastisk.

- Det er vildt skønt, når man arbejder så lang tid på et projekt, at det får så stort et publikum, og folk reagerer på den måde. Og særligt fordi det handler om en af mine rigtig gode venner, siger han.

Han fortæller, at filmholdet har brugt mellem syv og otte år på filmen.

"Flugt" er fortællingen om Jonas Poher Rasmussens ven, som i filmen optræder under pseudonymet Amin Nawabi.

Han er filmens fortæller, men har ønsket at bevare sin anonymitet.

I 1980 flygtede han som blot 11-årig fra sit borgerkrigsramte hjemland Afghanistan. Filmen dokumenterer en farefuld flugt, som først fem år senere slutter med ankomsten til Danmark.

På grund af historiens private natur har det været ekstra rørende, at Amin Nawabi alligevel har sagt ja til at fortælle den, fortæller Jonas Poher Rasmussen.

- Det betyder særligt noget i forhold til den tillid, han har vist mig. Alle de år, hvor han har båret rundt på det her. At han har vist mig den tillid, og at folk tager det ind. Det er svært at sætte ord på, siger instruktøren.

Han håber samtidig, at filmen kan være med til at nuancere flygtningedebatten.

- Det betyder meget for mig at være med til at give et menneskeligt ansigt på de flygtningehistorier, som vi hører enormt ofte, men sjældent kommer i dybden med, fortæller instruktøren.

Under offentliggørelsen af nomineringerne var han i kontakt med Amin Nawabi, som også var meget glad med nomineringerne.

- Det er totalt overvældende for ham også. Han er på arbejde, så han måtte lige snige sig ud et kort øjeblik, men han er enormt glad, fortæller instruktøren.

Om det lykkes for Jonas Poher Rasmussen at hive oscarstatuetter hjem, bliver afgjort søndag 27. marts i Dolby Theatre, Los Angeles.

Han får selskab af instruktøren Martin Strange Hansen og filmfotografen Dan Laustsen.

Førstnævnte er nomineret i kategorien Bedste Kortfilm med filmen "On My Mind", mens Dan Laustsen er nomineret for Bedste Fotografering med filmen "Nightmare Alley".

/ritzau/