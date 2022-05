Nyt DNA-bevis genåbner 25 år gammel drabssag i Sverige

En over 25 år gammel svensk drabssag skal på ny prøves ved en domstol.

Det har den øverste domstol i Sverige afgjort mandag.

Sagen har taget en ny drejning, efter at efterforskere har fundet en gammel blodprøve, som kan bruges som bevis mod en tidligere hovedmistænkt, der gik fri.

I november 1996 forsvandt en 16-årig pige i kommunen Örnsköldsvik, som ligger i det centrale Sverige.

Hun blev senere fundet død.

En ung mand blev dengang først dømt for drabet, men blev ved en højere domstol senere frikendt.

På pigens bukser fandt efterforskere sæd fra en mistænkt.

Men DNA-mængden var så lille, at datidens analysemetoder ikke kunne give nogen endelige konklusioner.

Siden er teknikken dog udviklet, og i 2020 var man klar til at sammenligne DNA fundet i sæden med DNA fra manden, som i sin tid blev frikendt.

Efterforskere stødte dog på det problem, at de DNA-prøver, der i 1996 blev taget fra den mistænkte, blev smidt ud, da han blev frikendt. For sådan var reglerne dengang.

Dermed manglede de noget at sammenligne med. I 2020 forsøgte de at få grønt lys fra landets højesteret til at tage nye DNA-prøver fra den mistænkte, men fik nej.

Men efter at have gennemgået hele sagsmaterialet fra 1996 en ekstra gang er det lykkedes at finde en blodprøve, som blev taget af manden i 1997. Og den har vist sig at matche med DNA-resterne på offerets tøj.

Og derfor har de mandag, over 25 år efter drabet på pigen, fået højesterets godkendelse til på ny at stille den mistænkte for en domstol.

Rigsanklager Petra Lundh siger, at hun har søgt om at rejse sagen igen, fordi manden - efter hendes vurdering - var blevet dømt for drabet, hvis der dengang havde været samme beviser som i dag.

/ritzau/TT