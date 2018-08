Nyt jordskælv rammer indonesisk ø

Tidligere på måneden blev flere hundrede dræbt i jordskælv på Lombok. Søndag har nyt jordskælv ramt øen.

Få uger efter et kraftigt jordskælv kostede flere hundrede mennesker livet, har et nyt jordskælv ramt den indonesiske ø Lombok

USA's Geologiske Tjeneste (USGS) oplyser tidligt søndag morgen dansk tid, at det har målt et jordskælv på den nordøstlige del af øen. Jordskælvet er målt til en styrke på 6,3 og har en dybde på syv kilometer.

Der er umiddelbart ikke nogen meldinger om skader eller tilskadekomne.

Beboere på det østlige Lombok fortæller til nyhedsbureauet AFP, at skælvet kunne føles kraftigt.

- Jeg var ude at køre for at aflevere nødhjælp til evakuerede, da en elpæl pludselig svajede, siger beboer Agus Salim:

- Folk begyndte at skrige og græde. De løb alle sammen ud på gaderne.

Ifølge AFP kunne skælvet også mærkes i hovedbyen Mataram på øen og i en del af naboøen Bali.

Den 5. august blev Lombok ramt af et jordskælv målt til 7,0. Titusindvis af hjem blev ødelagt, hundredtusinder blev drevet på flugt, og flere end 430 mennesker dræbt i et jordskælv på Lombok.

Indonesien ligger i den såkaldte ildring, hvor kontinentalplader i Stillehavet mødes.

Ildringen bevæger sig som en hestesko fra New Zealand, videre langs Asiens østkyst - over havet til Alaska - og ned langs Nord- og Sydamerikas vestkyst.

Langs ringen udløses mindst 80 procent af alle verdens jordskælv. De opstår, når en plade bevæger sig ind under en anden.

Natten til søndag ramte et andet jordskælv et havområde nær øgrupperne Fiji, Samoa og Tonga i Stillehavet. Med en styrke på 8,2 er skælvet det hidtil kraftigste målt i år.

Selv om det er usædvanligt voldsomt, er der umiddelbart ikke sket nogen ødelæggelser, for skælvets epicentrum er målt til 560 kilometers dybde. Det er så langt nede, at jordskorpen har absorberet det meste af kraften.

/ritzau/AP