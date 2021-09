Nyt militærsamarbejde beskyldes for at øge risiko for konflikt med Kina

Kina blev ikke nævnt med et ord, da USA’s præsident, Joe Biden, natten til torsdag flankeret af tv-skærme med premierminister Boris Johnson fra Storbritannien og Scott Morrison fra Australien, annoncerede et nyt forsvarssamarbejde mellem de tre lande, kaldet Aukus Formålet er at styrke deres militære position i farvandene omkring Det Indiske Ocean og Stillehavet. Midt i ligger Det Sydkinesiske Hav, hvor Kina trods internationale protester har ekspanderet sin militære tilstedeværelse ved at udvide småøer og koralrev for at bygge militære anlæg med fly- og flådebaser og dermed hævde, at de omliggende farvande er kinesiske. Det er sket samtidig med, at Kina har opbygget sin militære kapacitet og eksempelvis nu har 237 oceangående flådefartøjer mod USA’s 226. Det er i det lys, at det nye Aukus-samarbejde skal ses. Det mest markante er, at Australien vil anskaffe atomdrevne ubåde, som dog ikke bliver bevæbnet med atommissiler.