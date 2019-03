Nyt nederlag til May er ikke lig med hård Brexit

På papiret forlader briterne EU den 12. april uden en aftale. Men da kun et mindretal i parlamentet ønsker den løsning, er det mere sandsynligt, at udmeldelsen udskydes eller at der udskrives nyvalg eller ny folkeafstemning

Tredje gang var heller ikke lykkens gang for premierminister Theresa May. Selvom mange indædte kritikere af premierministerens Brexit-aftale med EU valgte at støtte hende, da de stod med ryggen mod muren, var det ikke nok til at sikre det nødvendige flertal i Underhuset i London i går. Aftalen faldt med stemmerne 344 mod 286. Et klart nederlag på 58 stemmer, men dog langt mindre end ved de to første afstemninger i januar og februar.

Theresa May formåede ikke at overbevise de 10 parlamentsmedlemmer fra det nordirske unionistparti DUP om, at hendes aftale ikke ville rokke ved Nordirlands position i det britiske rige. Og deres frygt bliver også delt af flere af de 34 konservative, der stemte imod deres egen regering.

Fra oppositionen, med Labours leder Jeremy Corbyn i spidsen, blev resultatet mødt med et krav om, at Theresa May både går af og udskriver nyvalg, hvilket premierministeren ikke umiddelbart svarede på.

I princippet betyder resultatet, at Storbritannien vælter ud af EU fredag den 12. april uden en aftale. Hvis parlamentet havde stemt for, ville udmeldelsen havde fundet sted den 22. maj under ordnede forhold, som det er reguleret i skilsmisseaftalen, der nu er så godt som død.

Men som hele Brexit-forløbet har vist, er der ikke længere noget, der hedder absolutte deadlines.

I såvel London som Bruxelles tales der om, at hele processen kan blive udskudt til mindst udgangen af 2020 – hvis ellers de øvrige EU-lande vil gå med til det. Som Theresa May sagde efter afstemningen, vil det kun ske, hvis de øvrige 27 EU-lande kan se et formål med det. EU’s præsident, Donald Tusk, har nu indkaldt til et ekstraordinært EU-topmøde den 10. april. Og meget vigtigt konkluderede May ikke selv efter gårsdagens afstemning, at resultatet nu er en hård Brexit.

Men situationen kan forandre sig allerede på mandag. Her afvikles anden del af parlamentsdebatten fra sidste onsdag, hvor parlamentet stemte om otte alternative Brexit-løsninger. Ingen opnåede flertal, men nogle af dem skal behandles på ny, og da premierministerens oprindelige aftale med EU nu ser ud til endegyldigt at være skrinlagt, kan det rokke ved stemmerne. Det er op til parlamentsformand John Bercow, hvilke af de faldne forslag, der kommer tilbage. Men de, der var tættest på at opnå flertal, handlede om en ny folkeafstemning og at forblive i toldunionen med EU.

Hvis nogle af de alternative forslag bliver stemt igennem, vil det – igen – være nødvendigt at udsætte udtrædelsesdatoen. Det gælder også, hvis parlamentet ønsker at forblive i toldunionen, for i så fald skal der skal forhandles en helt ny udmeldelsesaftale med EU.

Hvis antagelsen om, at briterne ikke forlader EU uden en aftale den 12. april, holder, skal briterne til maj holde valg til Europa-Parlamentet. Noget, som Theresa May – og de andre EU-ledere – for alt i verden ville undgå. Men selvom briterne i princippet er på vej ud, er der ikke noget, der hedder halvt ude eller halvt inde. Et land er fuldgyldigt medlem, indtil det er helt ude. Uanset hvad der står på stemmesedlen sidst i maj, vil det de facto blive set som en ny folkeafstemning om medlemskabet af EU.

Med til billedet hører også, at Theresa May har lovet at træde tilbage som partileder og premierminister. Løftet blev ganske vist afgivet på betingelse af, at hun fik flertal for sin aftale. Men hendes position som leder er så undermineret, at hun må gå under alle omstændigheder.

Hele forløbet har vist, at ingen i det britiske parlament har været villige til række ud og finde en fælles løsning på Brexit. Derfor kan nyvalg eller en ny folkeafstemning være den eneste måde at rense den forurenede politiske luft i Westminster på. Samtidig har næsten seks millioner briter – dobbelt så mange som for en uge siden – nu underskrevet en digital underskriftsindsamling om at aflyse Brexit og blive i EU.