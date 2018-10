Nyt parti i fremgang vil ruske op i EU-Parlamentet

Tværeuropæisk parti vil i EU-Parlamentet for at skabe et alternativ til de dominerende politiske grupper.

Nationale partier med nationale interesser kan ikke løse Europas kriser. Det mener partiet Volt Europa, som på halvandet år er gået fra et par hundrede medlemmer til over 15.000 medlemmer i 32 europæiske lande.

Volt vil i stedet finde løsninger ved at have en fælleseuropæisk tankegang.

Lørdag afholdt Volt generalforsamling i Amsterdam, hvor medlemmerne stemte for et partiprogram på 191 sider. Værdierne og politikken heri vil gøre sig gældende hos alle afdelinger på tværs af Europa.

Det vil sige, at retningslinjerne og politikken ikke ændrer sig, uanset om man er i Danmark eller Polen.

I første omgang er partiets mål at få 25 medlemmer stemt ind i EU-Parlamentet ved valget til maj. Medlemmerne skal være i deres egen gruppe og dermed skabe et alternativ til de dominerende grupper i parlamentet.

Det siger partiets politiske leder, 24-årige Colombe Cahen-Salvador fra Frankrig.

- Tusindvis af europæere er gået sammen for at udarbejde ét dokument med én samlet vision og ét sæt politikker, som de vil kæmpe for, hvis de kommer ind i Europa-Parlamentet.

- Det betyder, at alle vores mulige europaparlamentarikere vil være bundet af den samme deklaration, uanset om de er fra Holland eller Frankrig, siger hun.

I Danmark har partiet 32 medlemmer. Indtil videre er Volt registreret som et reelt parti i ti europæiske lande, herunder Danmark.

Flere registreringer er på vej, men processerne og reglerne er forskellige fra land til land, så det trækker ud.

Brexit er den direkte grund til, at Volt Europa opstod. Partiets præsident, italienske Andrea Venzon, var fortvivlet over udviklingen i Europa.

Han siger, at den afgørende forskel på Volt og andre proeuropæiske partier er, at Volt er til stede med den samme politik i alle EU-lande og ikke tænker nationalt.

- Vi er ikke bare pro Europa. Vi handler sammen som ét politisk parti på tværs af Europa. Vi er hverken venstre- eller højreorienterede. Vi er løsningsorienterede, siger Andrea Venzon.

Partiet mangler økonomiske midler og er meget afhængigt af frivillige kræfter. En af dem er 37-årige Kathrine Richter.

Hun er landeleder i Volt Danmark og håber at komme ind i EU-Parlamentet til maj, selv om partiet endnu ikke er opstillingsberettiget.

Hun anerkender, at der ikke er nogen garanti for Volts overlevelse.

- Selvfølgelig er der risiko for, at det hele falder fra hinanden. Men vi bliver større og større, fordi folk tror på idéen. Det er en proces, og vi er i gang, siger hun.

/ritzau/