Nyt regeringsråd lover ny demokratisk orden i Haiti

Et nyt regeringsråd i Haiti lover i en første offentlig erklæring, at der vil blive skabt "en offentlig og demokratisk orden" i landet.

Landet skal lede en politisk overgang i det ekstremt fattige og lovløse land.

I udmeldingen fra det nye regeringsråd hedder det, at landet nu er ved et vendepunkt.

Tiltaget kommer, efter at alle udenlandske ansatte ved EU's mission i Haiti såvel som den tyske ambassadør forlod landet for omkring to uger siden.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den tidligere kolonimagt Frankrig tilbyder samtidig evakueringsfly til de franske statsborgere, der befinder sig i Haiti, hvor bandevolden i den caribiske østat fortsætter med at eskalere.

Det amerikanske militær har desuden fløjet alt ikkeessentielt diplomatisk personale ud af Haiti.

/ritzau/AFP