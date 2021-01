Nyt selvmordsangreb i Afghanistan sår tvivl om fred

Taliban har taget skylden for bombeanslag, der kostede mindst otte soldater livet i Nangarhar-provinsen,

Et selvmordsangreb i Afghanistan kostede lørdag mellem otte og 15 soldater livet i Nangarhar-provinsen, skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

Taliban har taget skylden for bombeanslaget, hvor en bil fyldt med sprængstoffer kørte ind på en militær base i Nangarhar-provinsen før daggry lokal tid.

Et medlem af provinsrådet siger, at antallet af dræbte var på 15, mens andre kilder siger, at otte blev dræbt.

En talsmand for Taliban, Zabiullah Mujahid, siger, at den islamistiske bevægelse tager skylden for angrebet.

Taliban indgik i efteråret en fredsaftale med USA. Den indebærer fredsdrøftelser mellem den islamistiske bevægelse og Afghanistans regering, samt en tilbagetrækning af de amerikanske soldater i landet.

Tidligere i denne uge sagde en talsmand for det amerikanske forsvarsministerium, at Taliban ikke overholder deres forpligtelser.

Fredsforhandlingerne finder sted i Doha i Qatar.

Efter flere års gradvis tilbagetrækning er det planlagt at trække de sidste amerikanske soldater hjem fra Afghanistan inden for få måneder. USA har i dag kun 2500 soldater i landet, mens der for et år siden var en styrke på 13.000 mand i landet.

Men Trump-administrationens plan om at trække de sidste amerikanere hjem i maj, kan blive omgjort af præsident Joe Biden.

Afghanistans præsident, Ashraf Ghani, opfordrede fredag den nye amerikanske administration til at lægge pres på Taliban ved at lade amerikanske enheder blive i landet.

I modsat fald forudser præsidenten stadigt flere blodige angreb fra Taliban og al-Qaeda.

Nato uden USA kan ikke fortsætte dets mission, siger Ghani og tilføjer:

- Det er nødvendigt med militær tilstedeværelse, diplomati og brug af amerikanske magttiltag for at gære det klart for Taliban, at de ikke kommer nogen vegne med vold.

For omkring ti år siden var over 200.000 amerikanere udstationeret i Afghanistan.

/ritzau/AFP