Nyt skred forsinkede redningsindsats i Norge

Ingen kom noget til ved nyt skred i Ask, men alle personer blev øjeblikkeligt trukket ud af området.

Mens redningsmandskab tirsdag formiddag fortsatte eftersøgningen efter savnede efter det store jordskred i den lille by Ask nordøst for Oslo, skete der pludselig et nyt mindre jordskred.

Ingen kom noget til, men alle personer blev øjeblikkeligt trukket ud af området.

- Der har været et skred, mens eftersøgningen var i gang. Det skete ikke langt fra redningsholdene, som søgte inde i jordskredsområdets såkaldte røde område, sagde politiets indsatsleder, Roy Alkvist, lidt før klokken 12 tirsdag.

Ifølge Alkvist er alle mandskaber fra brandvæsen, politi og hospitaler i sikkerhed og trukket ud af området.

- Vi vil foretage en ny vurdering af situationen, inden vi genoptager eftersøgningen, siger Alkvist.

I forbindelse med det nye skred blev der udløst alarmer, som blev hørt i Ask centrum.

– Som det ser ud nu, så er det gået fint med mandskaberne, men som jeg har sagt tidligere, så er dette meget risikofyldt, og nu ved vi, at det er forbundet med fare, siger Alkvist.

NTB's fotograf Terje Pedersen var til stede, da det nye skred skete.

- Alle løb og skreg og skyndte sig at komme i sikkerhed, siger han.

Endnu en person, der omkom ved ulykken, blev identificeret mandag. Dermed er seks ud af de syv, der er fundet døde i det lille bysamfund, identificeret, oplyser politiet.

Det drejer sig om en 31-årig kvinde, Charlot Grymyr Jansen. Hun blev fundet under det sammenstyrtede hus, som familien boede i.

Søndag aften blev det kendt, at hendes mand, den 40-årige Bjørn-Ivar, og deres toårige datter er blandt de omkomne.

Familien ventede et barn i februar. De befandt sig i deres lejlighed, da det voldsomme jordskred ramte byen natten til onsdag i den forgangne uge. Det skriver avisen VG.

I alt ti personer blev meldt savnet efter mudderskreddet. De syv er fundet omkommet.

/ritzau/NTB