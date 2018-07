Nyt skyderi tirsdag i Malmø sårer person

- Et større område er blevet afspærret. Ingen mistænkte er pågrebet, oplyser politiet.

Der blev tirsdag eftermiddag slået alarm hos politiet i Malmø om et skyderi i området Nydala, hvor en person meldes såret, skriver flere svenske medier.

Politiet har iværksat en større operation i bydelen, og et område er afspærret, siger en talsmand for politiet til Expressen.

- Et større område er blevet afspærret. Ingen mistænkte er pågrebet, hedder det i en erklæring på politiets hjemmeside.

Allerede natten til tirsdag blev en mand i 20-årsalderen såret af skud ved Nydalatorget.

I sidste måned blev tre mænd skudt og dræbt i Malmø, og tre andre blev senere såret ved et andet skyderi i byen. Efterfølgende blev endnu en mand dræbt af skud.

Fire personer blev lørdag såret ved et skyderi i Helsingborg. Tidligt søndag morgen oplyste politiet, at de på hospitalet havde anholdt en 27-årig mand og sigtet ham for drabsforsøg.

Dusinvis af mennesker er blevet dræbt under angreb i de seneste to år i forstæder til Stockholm, Malmø og andre storbyer.

Der var 129 skyderier i Stockholm i 2017. Mindst 19 mennesker blev dræbt, hvilket var dobbelt så mange som i 2016.

I Malmø, hvor omkring 45 procent af de 330.000 indbyggere har en indvandrerbaggrund, siger politiet, at tre eller fire store bander opererer.

/ritzau/