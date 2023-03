Nyt valg giver nye ansigter i Kasakhstan - men nok ikke nyt styre

Oppositionen har stadig ikke lov at stille op til valg i Kasakhstan, hvor vælgerne søndag skulle sammensætte et nyt parlament.

Men der er alligevel nye navne på stemmesedlerne.

For første gang i næsten 20 år har uafhængige kandidater lov at stille op til valg i det centralasiatiske land. Ikke alle uafhængige kandidater har fået tilladelse til at stille op - men nogle har.

Tidligere bestod parlamentet af tre partier, der var på regeringens side.

- I og med, at uafhængige kandidater stiller op, synes jeg, at valgsystemet ændrer sig til det bedre, siger den 58-årige sygeplejerske Irina Reshetnik, der stemte i hovedstaden Astana.

Ifølge valgstedsmålinger, der er offentliggjort omkring klokken 19 dansk tid, ser Kasakhstans regeringsparti, Amanat, ud til at bevare sit flertal.

Partiet står til at få 53,5 procent af stemmerne ved søndagens parlamentsvalg. Det viser en valgstedsmåling fra Eurasian Integration Institute.

En anden valgstedsmåling fra et andet analyseinstitut, Socis-A, viser, at regeringspartiet står til at få 54,4 procent.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

I alt var syv partier opstillet ved søndagens valg. To af dem er registreret for nylig.

En ældre vælger, den 81-årige pensionerede professor Ernest Serikov, mener dog, at valget er blevet "eksperimentelt". Han støtter præsident Kassym-Jomart Tokajev og regeringen, fortæller han.

Spærregrænsen er ved dette valg sat ned fra syv til fem procent.

Desuden er der garanti for at se nye ansigter i den kommende valgperiode. 30 procent af pladserne i parlamentet er reserveret til kvinder, unge og personer med et handicap.

Præsidenten har fremstillet søndagens parlamentsvalg som en del af en "modernisering".

Men politisk analytiker Dimash Alzhanov peger på, at trods en række ændringer er det stadig præsidenten og hans regering, der kontrollerer valget.

- Valgsystemet har ændret sig og giver indtryk af, at man har et valg. Men i realiteten holder præsidenten og hans regering stemmeoptællingen i deres hænder, siger analytikeren.

- Her bliver valg holdt for at kunne bevare magten. Det er, hvad valg går ud på i et autoritært land, tilføjer han.

Den såkaldte modernisering blev annonceret af Tokajev efter flere måneders protester i januar sidste år.

Protesterne blev brutalt slået ned. Ifølge officielle tal døde 238 mennesker.

Præsidenten selv blev med stort flertal genvalgt i november. Men der var stor kritik af, at stærke modstandere ikke havde fået lov at stille op mod Tokajev.

I landets største by, Almaty, udtrykker flere unge kasakhere søndag da også skepsis over, om de nylige forandringer er reelle.

- Om jeg vil stemme? Nej, faktisk ikke. For jeg tror i det hele taget ikke på, at der finder fair valg sted i Kasakhstan, siger den 21-årige IT-specialist Aset Smagulov.

De første resultater ventes klar senere søndag aften.

Inden valgstederne lukkede, gav politisk analytiker Andrei Chebotarev et bud på, hvordan det vil ende. Ifølge ham vil fire eller fem partier blive valgt ind.

- Loyale partier kommer i parlamentet. Præsidentens parti, Amanat, vil bevare sit flertal, vurderer han, men tilføjer:

- Forskelligheden i partierne vil have betydning for, om valgresultatet accepteres. Både for befolkningen og internationalt.

Ifølge det russiske nyhedsbureau Tass har omkring 54 procent af vælgerne benyttet sig af muligheden for at stemme ved valget.

/ritzau/AFP