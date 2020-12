Nytåret er skudt ind over Sydneys tomme gader

Coronapandemien kaster sine mørke skygger over nytårsfester verden over. I Sydney har de sagt farvel til 2020.

Raketter og andet fyrværkeri eksploderede som altid i et inferno af brag og farver over operahuset i Sydney, da nytåret blev skudt ind klokken 14. dansk tid.

Men ikke alt var, som det plejer.

På gaderne i Sydney var der usædvanligt stille. Der var mange steder mennesketomt.

Havneområdet, hvor det berømte operahus ligger, lignede en spøgelsesby, der blev oplyst af fyrværkeriets farver.

For også i Sydney blev nytåret skudt ind, mens coronapandemien hærger.

Storbyens borgere var blevet opfordret til at blive hjemme og se på fyrværkeriet fra deres haver eller gennem deres vinduer.

Sydney er ikke ene om at opleve et nytår i coronaens tegn.

Det gælder kloden rundt.

Nogle steder i Kina festes der. Således også i Wuhan, hvorfra coronavirusset, der hærger kloden, begyndte at sprede sig for et år siden.

Her er covid-19-smitten slået ned, siger myndighederne.

Også i millionbyen Shanghai kan indbyggerne feste, men i den kinesiske hovedstad, Beijing, er der for nylig konstateret nye udbrud, så her er der atter restriktioner.

Normalt retter fokus sig mod nytårsfester og traditioner i millionbyer som Berlin, London, Paris, New York og Rio de Janeiro på årets sidste aften.

Men i år er nytåret alle steder præget af restriktioner for at undgå, at mennesker samles og smitter hinanden, mens de fejrer, at vi forlader 2020 og siger goddag til 2021.

