Nyudklækket partileder bliver Irlands yngste premierminister

Irlands parlament har tirsdag eftermiddag valgt Simon Harris fra Fine Gael-partiet som Irlands nye premierminister.

Med sine 37 år er Simon Harris landets hidtil yngste regeringsleder, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Harris er tidligere sundhedsminister og uddannelsesminister. Han blev valgt som Fine Gaels partileder i marts.

Han er formentlig bedst kendt for som sundhedsminister at have hjulpet den irske befolkning gennem covid-19-epidemien.

Artiklen fortsætter under annoncen

Simon Harris afløser sin partifælle Leo Varadkar, der pludselig trak sig som premierminister i sidste måned.

Harris har som ny premierminister kun et år til at forhindre, at den regerende koalition taber det næste parlamentsvalg, som bliver afholdt i 2025.

Harris står over for de samme udfordringer, som har udfordret Fine Gael-partiet under hans forgænger.

Det er især høje boligpriser og udbredt utilfredshed med en historisk stor tilstrømning af asylansøgere, som står højt på den politiske dagsorden.

Det kom som et chok for Fine Gaels og koalitionens medlemmer, da Leo Varadkar i marts meddelte, at han ville træde tilbage som premierminister.

Han forklarede, at Fine Gael ville have en bedre chance ved næste valg med en ny leder i spidsen for partiet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Simon Harris har trods sin relativt unge alder en del år bag sig i politik.

Som 20-årig droppede han ud af universitetet til fordel for politisk arbejde, og fire år senere blev han første gang valgt ind i Irlands parlament.

Han fik sin første ministerpost, allerede inden han fyldte 30.

/ritzau/Reuters