Nyudnævnt russisk general beskrives som brutal og korrupt

Surovikin sad fængslet i 1991, fordi hans soldater slog demonstranter ihjel. Det skriver New York Times.

De russiske styrker i Ukraine kan se frem til at få en både brutal og korrupt leder, når general Sergej Surovikin tiltræder sin nye rolle.

Sådan beskrives den hidtidige chef for landets luftvåben i en række vestlige medier.

Rusland har lørdag udpeget ham til at lede de russiske styrker, som kæmper i Ukraine. Det oplyste Ruslands forsvarsministerium lørdag.

New York Times henviser blandt andet til en beskrivelse fra det britiske forsvarsministerium, som kun er få måneder gammel.

Artiklen fortsætter under annoncen

- I over 30 år har Surovikins karriere været forfulgt af beskyldninger om korruption og brutalitet, lød det i juni.

Generalen har mange års kamperfaring fra de russiske krigsindsatser i Tadsjikistan og Tjetjenien i 1990'erne.

Han har også ledet Ruslands militære indsats i Syrien. Her gik Rusland ind i krigen i 2015 på præsident Bashar al-Assads side.

Efterfølgende blev han beskyldt for at bruge kontroversielle krigstaktikker, da han bombede soldater, som kæmpede imod den syriske regering. Det skriver den britiske avis The Guardian.

Det er den tredje udnævnelse på højt niveau i det russiske militær inden for en uge.

/ritzau/