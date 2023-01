Nyvalgt kongresmedlem løj om alt fra uddannelse til at være jøde: "Om jeg har pyntet på mit cv? Ja, det har jeg. Men jeg er stadig den samme"

George Santos taler både engelsk og portugisisk, så han fik en dollar eller to ekstra i løn på sit job i kundeservice, hvor han tog opkald fra kunder, der havde problemer med deres parabol-tv. Han boede i et lejemål i New York, havde økonomiske problemer og blev mere end én gang smidt ud, fordi han ikke kunne betale husleje. Men da den 34-årige republikaner 10 år senere førte valgkamp op til valget i kongressen i 2022, var det en anden historie, han fortalte vælgerne.

Politikeren, der er søn af brasilianske indvandrere, påstod at have gået på det prestigefyldte universitet New York University og at have arbejdet for anerkendte investeringsvirksomheder i Wall Street. Han fortalte også, at hans familie ejer 13 ejendomme i Brasilien, og at han ejede en velgørenhedsorganisation for dyr.