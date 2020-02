Nyvalgt tysk delstatsleder træder tilbage efter stor kritik

Forbundskansler Angela Merkel har kaldt valg af tysk delstatsleder "utilgiveligt". Han er nu trådt tilbage.

Thomas Kemmerich fra det liberale FDP træder tilbage som leder af den tyske delstat Thüringen.

- Vi ønsker et nyt valg for at fjerne pletten af AfD's støtte fra lederskabet, siger Kemmerich. Han tilføjer, at hans fratrædelse var "uundgåelig".

Den 54-årige politiker har torsdag bedt om at få opløst delstatsparlamentet og få udskrevet nyvalg. Det kræver to tredjedeles flertal.

Han blev valgt onsdag, da CDU og Alternative für Deutschland (AfD) noget overraskende slog pjalterne sammen om at støtte Kemmerich som leder.

Det skete, da AfD skrottede sin egen kandidat for i stedet at bakke op om Kemmerich.

Efterfølgende har forbundskansler Angela Merkel dog kritiseret sit eget partis nylige samarbejde med AfD i stærke vendinger.

- Det er utilgiveligt, og det skal trækkes tilbage, sagde hun tidligere torsdag.

Merkel kaldte samtidig valget for "en dårlig dag for demokratiet".

CDU og resten af de etablerede tyske partier samarbejder generelt ikke med AfD, som de mener, har racistiske holdninger.

Onsdagens valg blev da også første gang siden Anden Verdenskrigs ophør, at en leder af en delstat er blevet valgt ved at acceptere støtte fra stemmer fra den yderste højrefløj.

Udviklingen i den tyske delstat skal debatteres i den tyske regering. Socialdemokratiske SPD, der sammen med Merkels CDU leder landet, mener, at episoden er så alvorlig, at den kan påvirke regeringssamarbejdet.

- Vi kan ikke fortsætte som normalt uden at løse det her problem, siger SPD-leder Norbert Walter-Borjans.

Lørdag mødes regeringspartierne derfor til et krisemøde i Berlin.

/ritzau/AFP