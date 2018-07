Obama besøger sin fars hjemland

Mange afrikanere siger, at de føler sig svigtet af Obama, fordi han ikke har givet Afrika større opmærksomhed.

Præsident Barack Obama begiver sig senere i denne uge ud på sin første rejse til Kenya som præsident.

Obama har været i Kenya, hvor hans far blev født, flere gange før, men det er første gang, at han kommer som præsident.

Den amerikanske leder har fortalt, at han aldrig rigtigt lærte sin kenyanske far at kende.

Faren, der også hed Barack Obama, forlod moren Ann Dunham og sønnen, da denne kun var to år gammel. Barack Obama den ældre omkom i en bilulykke i Nairobi i 1982.

Obamas besøg i farens hjemland følges af et besøg i Addis Abeba i Etiopien.

Kenyanerne fejrede Obamas valgsejr i 2012, og mange havde ventet, at den amerikanske præsident ville have udvist deres land og deres kontinent større opmærksomhed.

- Vi troede, at den amerikanske regering i det mindste ville sende lidt nødhjælp til området, siger Stephen Okumu Obewa, som er lærer i landsbyen Kogelo på "Senator Barack Obamas skole".

- Måske er han på en eller anden måde interesseret, men vi mærker det ikke, siger han i den nedslidte skole, hvor borde og stole er mere eller mindre ødelagte.

Obama beskrev i en bog i 1995 om sit besøg i Kogelo, hvilket styrkede hans politiske kampagner. En del af hans berømmelse er smittet af på landsbyen, som er blevet besøgt af en hel del turister i de år, hvor Obama har været præsident.

Obamas far, der var økonom, ligger begravet i Kogelo.

Mange afrikanere siger, at de undrer sig over, at Obama ikke gjorde udviklingen af kontinentet til en større prioritet for sin administration.

- Da han blev valgt, var der stor eufori og høje forventninger til de amerikansk-afrikanske relationer. Man ventede, at USA ville give Afrika større opmærksomhed, men der er i dag ikke mange resultater at fremhæve, siger David Zounmenou på Instituttet for Sikkerhedsstudier i Sydafrika.