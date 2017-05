Obama: Gud taler ikke eksklusivt til mig

Vi skal ikke være bange for, at tro fylder for meget i politik, så længe vi forstår, at demokrati kræver kompromiser. Sådan lød det fra den tidligere amerikanske præsident Barack Obama, da han deltog i diskussion med Tysklands kansler Angela Merkel under landets kirkedage i Berlin i går

Med et skævt smil på læben rykker Tysklands forbundskansler Angela Merkel lidt uroligt på stolen på tribunen foran Berlins ikoniske Brandenburger Tor.



På hendes ene side sidder USA’s tidligere præsident Barack Obama, og på den anden sidder ordstyrer og protestantisk biskop Heinrich Bedford-Strohm. Biskoppen har sat sig helt frem på stolen og netop indledt et spørgsmål til den tidligere præsident med sætningen, ”når jeg sidder her ved siden af manden, som længe var verdens mægtigste mand...”. Merkel afbryder biskoppen ved tørt at bemærke, at det faktisk er hende, der sidder ved siden af ham, og latteren fra Obama og de 70.000 publikummer løfter sig over Tiergartens trækroner.

Samtalen mellem Obama og Merkel er det absolutte trækplaster på de tyske kirkedage, som Tysklands protestantiske og katolske kirker har fejret på skift hvert år siden 1949.



”For de af jer, der er interesseret i at skabe en bedre verden, kræver det en følelse af formål og tro på, at vi kan forandre ting til det bedre, og at vi kan mødes i tolerance og venlighed forenet af en barmhjertig Gud,” siger Barack Obama og modtager