Obama langer ud efter Trump i mindetale for rettighedsforkæmper

Borgerrettighedsforkæmper John Lewis blev begravet samme dag, som Trump kom med kontroversielt valgforslag.

I en intens mindetale for borgerrettighedsforkæmperen John Lewis retter tidligere præsident Barack Obama skytset mod sin efterfølger.

Den arv, som Lewis har efterladt, og de rettigheder, som han kæmpede for, er ved at blive ødelagt af den siddende præsident.

Sådan lyder det torsdag lokal tid fra Obama ved Lewis' begravelse i en slet skjult kritik af præsident Donald Trump - som dog ikke nævnes direkte.

Lewis spillede en afgørende rolle i kampen for sortes stemmerettigheder, og begravelsen af ham finder sted, samme dag som Trump foreslog, at valget 3. november kunne udskydes.

Samtidig har Trump indledt en kamp mod brevstemmer, hvilket kritikere ser som en måde at gøre det svært for nogle grupper at stemme.

- Vi skal ikke længere gætte antallet af jelly beans (amerikansk slik, red.) for at få lov til at stemme, siger Obama og henviser til en af de metoder, som nogle steder blev brugt i USA til at frasortere sorte ved stemmeboksen.

- Men selv mens vi sidder her, er der dem, der sidder på magten, som gør et indædt forsøg på at afskrække folk fra at stemme ved at lukke stemmesteder, gøre minoriteter til mål for restriktiv id-lovgivning og angribe vores stemmerettigheder med kirurgisk præcision.

Lewis, som i mange år var kongresmedlem, døde 17. juli efter et flere måneder langt kræftforløb.

Han deltog blandt andet i 1965 i en march for sortes stemmerettigheder sammen med modtageren af Nobels fredspris Martin Luther King.

Under marchen, som gik fra Selma til Montgomery i Alabama, blev Lewis og flere hundrede meddemonstranter slået ned af politiet.

Den brutalitet, som politiet viste, inspirerede præsident Lyndon Johnson til at bede Kongressen om at gennemføre lovgivning, som skulle forbyde diskrimination på baggrund af race i forbindelse med stemmerettigheder.

Lovgivningen blev godkendt senere i 1965 under navnet "Voting Rights Act".

