Obama og flere talkshowværter får indrejseforbud i Rusland

Rusland siger fredag, at det har givet indrejseforbud til 500 amerikanere - herunder tidligere præsident Barack Obama - som svar på sanktioner, som den amerikanske regering har indført.

- Som svar på de antirussiske sanktioner, der regelmæssigt bliver indført af Biden-administrationen ... er indgang ind i Rusland forbud for 500 amerikanere, lyder det fra det russiske udenrigsministerium, der tilføjer, at Obama er blandt de 500, der nægtes indgang.

Fredag tilføjede USA hundredvis af selskaber og personer til dets sanktionsliste i et forsøg på at ramme den russiske økonomi på grund af krigen i Ukraine.

- Washington burde for længst have lært, at ikke et eneste fjendtligt tiltag mod Rusland forbliver ubesvaret, lyder det fra udenrigsministeriet.

Blandt de 500 amerikanere, der nu ikke længere kan komme til Rusland, er også talkshowværterne Stephen Colbert, Jimmy Kimmel og Seth Meyer.

CNN-vært Erin Burnett og nyhedsværter på MSNBC Rachel Maddow og Joe Scarborough er også inkluderet.

Rusland siger, at det har sortlistet senatorer, kongresmedlemmer og medlemmer af tænketanke, der er "involveret i spredningen af russofobiske holdninger og falsknerier" samt lederne af selskaber, der "forsyner Ukraine med våben".

/ritzau/AFP