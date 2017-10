Obama taler dunder mod Trump i comeback på politisk arena

Forhenværende præsident Barack Obama talte torsdag på to vælgermøde for demokratiske guvernørkandidater.

USA's forhenværende præsident Barack Obama har holdt lav profil fra amerikansk politik, siden han forlod Det Hvide Hus i januar, men torsdag dukkede han igen op på den politiske arena.

I New Jersey og Virginia talte Obama ved vælgermøder for Det Demokratiske Partis kandidater til guvernørvalget 7. november.

De to delstater er ene om at vælge ny guvernør i år, og derfor ses valgene ifølge magasinet Time som en indikation på, hvordan de såkaldte midtvejsvalg i 2018 vil falde ud.

I sin tale i New Jersey, hvor demokraten Phil Murphy er favorit til blive valgt som ny guvernør, fokuserede Obama på den hårde og uforsonlige tone, der prægede præsidentvalget i efteråret 2016, og som endte med en sejr til Donald Trump.

- Vi troede egentlig, at noget af den politik vi oplever nu, var lagt til ro. Det er som at skue 50 år tilbage, folkens, sagde Obama på vælgermødet.

- Det er det 21. århundrede. Ikke det 19. århundrede, tilføjede han til stor begejstring for tilhørerne ifølge nyhedsbureauet AFP.

Senere dukker Obama op til et valgmøde i Richmond for at støtte sit partis kandidat til posten som guvernør i Virginia, Ralph Northam.

Og her kom Obama med en indirekte kritik af Trump, der ofte beskyldes for at så splid frem for sammenhold i den amerikanske befolkning.

- Hvis du er nødt til at vinde et valg ved at splitte folk, så vil du være ude af stand til at regere dem. Du vil ikke være i stand til forene dem senere, sagde Obama.

