Obama og Sanders angriber Trumps coronastrategi i svingstater

Barack Obama og flere andre topdemokrater kæmper på vælgermøder for at få Joe Biden valgt til præsident.

USA's tidligere præsident Barack Obama langer igen ud efter præsident Donald Trumps håndtering af coronakrisen.

Det gør han på et vælgermøde lørdag lokal tid i byen Miami i den vigtige svingstat Florida som en del af præsidentkandidat Joe Bidens valgkamp.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

- Det er nonsens at tro, at administrationen i Det Hvide Hus har gjort andet end at kvaje sig under den her pandemi, siger Obama på mødet.

- Donald Trump kommer ikke pludselig til at beskytte os alle sammen. Han kan ikke engang gøre de basale ting for at beskytte sig selv, tilføjer Obama med henvisning til, at Trump for tre uger siden blev smittet med coronavirus og indlagt på hospitalet.

På mødet kritiserer den tidligere præsident ifølge AFP også sin efterfølger for ikke at fordømme grupper, der går ind for hvidt overherredømme, mens han opfordrer sine støtter til at stemme på Joe Biden.

- Hvis vi stemmer som aldrig før, vil vi vælge Joe Biden (som præsident, red.), siger Obama.

Den tidligere præsident er ikke den eneste kendte demokrat, der lørdag giver Joe Biden en hånd i valgkampen.

I svingstaten Pennsylvania opfordrer senator Bernie Sanders også sine støtter til at stemme på Biden under et vælgermøde i Allegheny County, mens han ligeledes kritiserer Trump i skarpe vendinger.

- Kort fortalt så kan det her land - og resten af verden - ikke tolerere fire år mere med Donald Trump, siger Sanders under sin 30 minutter lange tale ifølge lokalmediet Pittsburgh Tribune-Review.

Ligesom Obama langer han også ud efter præsidentens coronastrategi, hvilket længe har været et af Biden-kampagnens foretrukne våben.

Den demokratiske senator var en af Joe Bidens hårdeste konkurrenter i kampen om at blive Demokraternes præsidentkandidat.

Han blev mødt af stor jubel til mødet, der ligesom Obamas vælgermøde i Florida blev holdt som et drive-in arrangement for at undgå smittespredning.

Både Joe Biden og Donald Trumps valgkampagner har kort før præsidentvalget sat alt ind på at vinde vælgernes gunst i de vigtige svingstater.

En svingstat er en delstat, hvor der er en reel mulighed for, at begge præsidentkandidater kan vinde, og de afgør normalt valget på grund af det amerikanske valgmandssystem.

Ifølge Real Clear Politics fører Joe Biden med syv procentpoint over Trump i Pennsylvania, hvor Sanders er på besøg, mens han lægger side om side med Trump i Florida, hvor Obama er på besøg.

Joe Biden holder lørdag sine to egne drive-in vælgermøder i Pennsylvania, hvor coronakrisen også er i fokus.

USA satte fredag dagsrekord i antallet af nye smittetilfælde med næsten 80.000. Ifølge AFP har næsten 224.000 amerikanere mistet livet under pandemien.

/ritzau/