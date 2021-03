Obamas gamle dommerfavorit nærmer sig topjob under Biden

Merrick Garland, der i 2016 var nomineret til højesteretsdommer, er tæt på posten som justitsminister.

Den 68-årige jurist og dommer Merrick Garland nærmer sig hastigt jobbet som USA's næste justitsminister.

Det står klart, efter at Garland, der er den nye præsident Joe Bidens foretrukne person til posten, mandag modtog støtte i Senatets retsudvalg.

Dermed mangler han blot endelig godkendelse i det fulde Senat.

Garland blev i 2016 nomineret til den prestigefyldte post som højesteretsdommer af daværende præsident Barack Obama.

Det lykkedes dog for Det Republikanske Parti at trække godkendelsen i langdrag, helt indtil Obama forlod sit embede i januar 2017. Her overtog Donald Trump posten og fik siden godkendt sin egen kandidat.

Garland er dog generelt kendt som en respekteret, moderat dommer.

Han fik da også solid opbakning fra retsudvalget i mandagens afstemning. 15 stemte for at støtte Garland, mens syv stemte imod.

- Jeg har planer om at stemme på ham. Jeg håber ikke, at min tillid er uberettiget, siger den højtstående republikaner Chuck Grassley fra Senatets retsudvalg ifølge nyhedsbureauet AFP.

Garland ventes at blive godkendt i Senatet, hvor antallet af Demokrater og Republikanere er fordelt ligeligt.

Garland står til at overtage justitsministerposten, på et tidspunkt hvor voldsomme optøjer ved USA's Kongres 6. januar efterforskes.

Fem personer mistede livet i forbindelse med urolighederne, hvor mange tilhængere af ekspræsident Donald Trump stormede kongresbygningen.

Garland har kaldt episoden for "uhyrlig". Han har i en høring i forbindelse med sin potentielle ministerpost også udtalt, at hans "førsteprioritet" er at bekæmpe ekstremisme i USA. Det skriver AFP.

Demokraterne håber, at Garland kan bekræftes i Senatet allerede denne uge.

/ritzau/Reuters