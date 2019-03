Obduktion: Migrantbarn døde af infektion i USA's varetægt

I december sidste år døde to migrantbørn i de amerikanske grænsemyndigheders varetægt.

En syvårig migrantpige, der mistede livet i begyndelsen af december i de amerikanske myndigheders varetægt, døde af en bakteriel infektion.

Det viser en obduktion, som fredag aften dansk tid er blevet offentliggjort af myndighederne i delstaten Texas

Syvårige Jakelin Caal Maquin døde den 8. december. Det var blot en dag efter, at hun og hendes far var blevet pågrebet af betjente fra USA's grænsekontrol.

Hun var det ene af de to børn, der inden for få uger døde i de amerikanske myndigheders varetægt. Sagen fik stor opmærksomhed og rejste tvivl om myndighedernes evne til at tage sig af migrantfamilier.

Retsmedicinerne i El Paso County oplyser, at der er fundet spor af bakterien streptokokker i den syvårige pigers lunger samt i flere andre organer.

Pigen led af en "hurtigt fremskridende infektion", som medførte blodforgiftning og svigt af flere organer.

- Det er et dødsfald, der kunne være undgået, siger lægen Colleen Kraft.

Hun er tidligere præsident for det amerikanske akademi for børnelæger.

Ifølge Kraft vil den type infektion, som den syvårige pige ser ud til at være død af, have medført symptomer, som medicinsk uddannet personale ville have opdaget.

- Hun skulle have været bragt på hospitalet med det samme, siger Kraft.

/ritzau/AP