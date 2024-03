Over 30 i Syrien meldes dræbt i israelsk angreb

Et israelsk angreb i den nordlige provins Aleppo i Syrien har fredag dræbt mindst 36 soldater fra den syriske hær.

Det siger Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder (Sohr), som har base i London, ifølge nyhedsbureauet AFP.

Til nyhedsbureauet Reuters siger to sikkerhedskilder, at det samlede antal dræbte er 33, og at dette tæller både civile og soldater.

Sikkerhedskilderne siger samtidig, at samme angreb har dræbt fem soldater i den militante libanesiske bevægelse Hizbollah.

Artiklen fortsætter under annoncen

Præcis hvor mange, der er blevet dræbt, står dermed endnu ikke klart.

Angrebet var rettet mod et område "nær raketdepoter tilhørende den libanesiske gruppe Hizbollah", lyder det fra Sohr ifølge AFP.

Det statslige syriske nyhedsbureau Sana skriver ifølge AFP, at flere andre er blevet såret i angrebet.

Til Sana siger en kilde i det syriske militær, at "omkring klokken 01.45 fredag, affyrede den israelske fjende et luftangreb fra et sted i retning af Athriya sydøst for Aleppo" og tilføjer at "civile og ansatte i militæret" er blevet dræbt og såret i angrebet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Israel har endnu ikke kommenteret på udtalelserne. Til AFP siger landets militær, at det "ikke vil kommentere på meldinger i udenlandske medier".

Israel har siden 2011 affyret hundredvis af luftangreb mod mål i Syrien - primært rettet mod støtter til Iran - herunder militante i Hizbollah såvel som ansatte i det syriske militær.

Angrebene er taget til i antal, siden Israels krig mod den palæstinensiske militante gruppe Hamas, som er allieret med Hizbollah, brød ud den 7. oktober sidste år.

/ritzau/