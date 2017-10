Observatører: IS er nu helt fordrevet fra Raqqa

Tabet af Raqqa er et stort tilbageslag for den militante gruppe Islamisk Stat, som indtog byen i 2014.

Byen Raqqa i Syrien er nu fuldstændigt renset for Islamisk Stat. Det oplyser overvågningsgruppen Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder (Sohr).

Syriens Demokratiske Styrker, der udgøres af kurdiske og arabiske krigere og støttes af den amerikanskledede koalition mod Islamisk Stat, har ført an i nedkæmpelsen af IS i området.

En talsmand for militsen bekræfter oplysningerne fra Sohr.

Militsfolk fra Syriens Demokratiske Styrker fester i gaderne og råber slogans fra deres biler, siger øjenvidner. På Raqqas stadion har militsen hejst sit flag.

- Alting er slut i Raqqa. Vores styrker har vundet kontrol over byen, siger militsens talsmand Talal Sello til nyhedsbureauet AFP.

Et stadion og et hospital, som blev indtaget af kurdere og arabiske militsfolk tidligere tirsdag fra IS, var jihadisternes sidste base i byen.

Tabet af Raqqa er et stort tilbageslag for den militante gruppe.

Islamisk Stat tog kontrollen over Raqqa i 2014.

Her dræbte gruppen blandt andre formodede tilhængere af det syriske regime. Også byens shiamoskéer og kristne kirker blev ødelagt.

Siden har det været et mål for oprørsgrupper og den internationale koalition at generobre storbyen. I juli begyndte Syriens Demokratiske Styrker at trænge ind i den gamle bydel.

/ritzau/Reuters