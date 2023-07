Observatører vil have adgang til A-kraftværk efter bombeanklager

Den seneste tid har Ukraine og Rusland skiftevis anklaget hinanden for at planlægge et angreb mod atomkraftværket Zaporizjzja.

På baggrund af anklagerne appellerer Det Internationale Atomagentur (IAEA) nu til, at dets observatører får øget adgang til værket.

IAEA's eksperter har de seneste uger inspiceret dele af værket. Men de har ikke haft adgang til tagkonstruktionen på reaktor 3 og 4 samt dele af turbinehallerne og kølesystemet.

I en udtalelse lyder det fra IAEA, der er FN's atomvagthund, at agenturet har brug for øget adgang til Zaporizjzja for at kunne bekræfte, at der ikke er placeret sprængstoffer på værket.

- Med voksende militære spændinger og aktiviteter i regionen, hvor dette store atomkraftværk ligger, er vores eksperter nødt til at kunne redegøre for den faktiske situation på stedet, siger Rafael Grossi, der er chef for IAEA.

Siden Rusland invaderede Ukraine i februar 2022, har der været bekymring for sikkerheden omkring Zaporizjzja-værket.

Kort tid efter invasionen besatte russiske soldater værket.

Onsdag advarede Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, om, at Rusland "forbereder farlige provokationer ved Zaporizjzja-værket".

I en udtalelse bad det ukrainske udenrigsministerium efterfølgende om, at det internationale samfund tager affære.

Her henviste ministeriet til, at Rusland har indsat soldater på værket. Og at landet angiveligt har placeret sprængstoffer på stedet.

Det ukrainske udenrigsministerium påpegede, at det alt sammen øger risikoen for en ulykke på værket, som er Europas største atomkraftværk.

Samtidig med Ukraines anklager kom styret i Rusland med beskyldninger om ukrainske planer om at angribe Zaporizjzja.

Zaporizjzja-værket ligger i det sydlige Ukraine.

/ritzau/AFP