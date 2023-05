Odesa rammes af missil mens varslingssirener lyder i Ukraine

Den ukrainske kystby ved Sortehavet Odesa blev søndag ramt af en eksplosion efter et missilangreb.

Sådan lyder det fra en lokal ukrainsk embedsmand.

- Der har været et fjendtligt missilangreb, siger talsperson for Odesas militære administration Serhij Brattjuk på det sociale medie Telegram.

Samtidig kan man kort efter midnat lokal tid høre varslingssirener i flere af Ukraines regioner heriblandt hovedstaden, Kyiv.

- Luftforsvar er på arbejde i udkanten af Kyiv, skriver Kyivs militære administration på Telegram.

- Bliv i beskyttelsesrum, indtil luftalarmen stopper.

Ukraines nationale public service-selskab Suspilne melder også om en eksplosion og en efterfølgende brand i Odesa samt lyden af eksplosioner i Kherson.

Det har ikke været muligt at bekræfte meldingerne.

Kyivs borgmester, Vitalij Klytjko, siger også tidligt mandag, at et dronevrag har ramt distriktet Svjatosjyn.

- Alle tjenester er på vej til stedet, siger han på Telegram.

Han tilføjer, at der ikke umiddelbart er nogen klarhed om potentielle tilskadekomne eller skader.

Vidner fra Reuters siger, at de har hørt adskillige eksplosioner i Kyiv.

Russiske styrker retter jævnligt angreb mod både Kyiv og andre dele af Ukraine. De luftforsvarssystemer, der er sat op mange steder, skyder ofte de russiske missiler ned.

Eksplosionerne kommer, efter at en drone ifølge Rusland i sidste uge blev skudt ned over Kreml i hjertet af Ruslands hovedstad, Moskva.

Det er der, hvor præsident Vladimir Putin har sit officielle kontor.

Rusland hævder, at der er tale om et ukrainsk terrorangreb - en forsøgt likvidering af Putin - og har sagt, at Rusland vil gengælde angrebet, hvis landet finder det nødvendigt.

