OECD maler dystert billede for Storbritannien efter brexit

Storbritannien bør gøre deres yderste for at være tæt på EU efter brexit, anbefaler OECD.

I rapport om britisk økonomi i lyset af brexit tegner OECD, en gruppe af industrialiserede lande, et mørkt billede for fremtiden. Rapporten anbefaler Storbritannien at holde sig tæt til EU.

Rapporten kommer samme uge, som Storbritannien og EU igen skal mødes for bringe forhandlingerne mellem de to parter fremad. Forhandlingerne om det fremtidige forhold står i øjeblikket i stampe.

- Storbritannien står overfor udfordrende tider, da brexit giver alvorlig økonomisk usikkerhed, der kan dæmpe den økonomiske vækst år frem i tiden.

- At fastholde det tættest mulige forhold til EU vil være absolut afgørende for samhandlen såvel som arbejdskraftens bevægelighed, skriver Angel Gurría, generalsekretær i OECD, i rapporten.

OECD forventer, at den økonomiske vækst i Storbritannien vil falde til 1,6 procent i år og 1,0 procent næste år.

Storbritannien bør ifølge OECD - ud over altså at holde et tæt forhold til EU - øge sin produktivitet betydeligt.

Desuden bør man indføre reformer, der kan få yderområder i Storbritannien op i økonomisk gear.

Siden valget i juni 2016, hvor briterne stemte for at forlade EU, er pundet svækket betydeligt, inflationen steget markant og væksten er faldet til langt under resten af Europas.

Storbritannien forhandler nu med EU om, hvordan fremtidens forhold mellem de to skal se ud. Forhandlingerne står dog så godt som stille, da Storbritannien ikke har meldt en klar forhandlingsposition ud, delvist grundet indenrigspolitiske slagsmål.

Den umiddelbare position er, at man gerne vil have fuld adgang til EU's indre marked uden at være en del af det indre marked for arbejdskraft. Og uden at ligge under for EU-regulativer for produkter på det indre marked. En løsning EU pure har afvist.

- Storbritanniens største problem er, at regeringen ikke ser ud til at have en klar strategi.

- Jeg kan ikke se, hvorfor den anden side (EU, red.) skulle komme med nogen indrømmelser nu, ud over for deres gode hjertes skyld, siger Mervyn King, tidligere britisk centralbankchef, til Bloomberg.

Storbritannien har meldt sig ud af EU per marts 2019. Er der ikke en aftale på det tidspunkt, vil samhandlen med EU gå i stå, da alle varer skal kontrolleres og fortoldes.

- Det er muligt, at det allerede er for sent for Storbritannien at forberede sig ordentligt på det scenarie. Man kan ganske sikkert ikke få nye regler og faciliteter til told, immigration og andet på plads på få måneder.

- Det er ikke særligt fornuftigt af Storbritannien at putte sig selv i den situation, siger Mervyn King.

/ritzau/