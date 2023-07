Ødelæggelser i Frankrig ender med at koste milliarder

Franske forsikringsselskaber skal for alvor punge ud, efter at demonstranter i løbet af sidste uge raserede flere store byer i protest over politiets drab på en 17-årig dreng med nordafrikansk baggrund.

Det oplyser landets største forbund af forsikringsselskaber, FFA, tirsdag.

Allerede i sidste uge gav FFA's chef, Florence Lustman, et slag på tasken, hvad angår skaderne fra demonstrationerne, da forbundets medlemmer indtil videre havde modtaget skadesanmeldelser for cirka 280 millioner euro - knap 2,1 milliarder kroner.

Men det bliver imidlertid tirsdag skruet gevaldigt op til et godt stykke over det dobbelte.

Her oplyser Florence Lustman, at de franske forsikringsselskaber indtil videre har fået omkring 11.300 skadesanmeldelser til en værdi af 650 millioner euro. Det svarer til godt 4,8 milliarder kroner.

/ritzau/AFP