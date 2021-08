Øget produktion skal give flere millioner vacciner i år

Nu bliver der skruet yderligere op for produktionen af coronavacciner i Europa.

Den Europæiske Lægemiddelstyrelse (EMA) har tirsdag godkendt to nye produktionssteder for den vaccine, der er udviklet af selskaberne Pfizer og BioNTech.

Et anlæg i den franske by Saint Remy sur Avre ventes at kunne producere 51 millioner flere doser allerede i år.

Dertil kommer et produktionsanlæg på BioNTechs fabrik i den tyske by Marburg, som nu er godkendt af EMA.

Her vil der alene i år kunne blive produceret omkring 410 millioner doser af det aktive stof i vaccinen, skriver EMA i en meddelelse.

Der er desuden givet tilladelse til yderligere produktionsfaciliteter af Modernas vaccine i USA.

Vaccinen fra Pfizer og BioNTech er den mest benyttede coronavaccine i Danmark. Den er godkendt til brug i både EU, USA og flere andre lande.

EU er en af de store indkøbere af vaccinen fra Pfizer og BioNTech. Det er via EU's indkøbsaftaler, at der bliver leveret vaccinedoser til Danmark.

Men det var Pfizer og BioNTech, der kom først på markedet med deres fælles vaccine og først fik den godkendt af lægemiddelstyrelserne i EU og USA.

/ritzau/Reuters