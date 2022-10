Øjenvidne: Flere er skudt under protester mod ung iraners død

Iranske styrker skyder onsdag med skarpt og affyrer tåregas i Saqez, der var hjemby for Mahsa Amini. Hun døde efter at have været i det iranske moralpolitis varetægt.

Et øjenvidne siger til Reuters, at flere er skudt under protesterne, der markerer dag 40 for Aminis død. Det er sket på byens gravplads.

- Urobetjente har skudt sørgende, som var samlet på gravpladsen til mindeceremonien for Mahsa. Snesevis af mennesker er anholdt, siger vidnet.

En menneskerettighedsgruppe, Hengaw, med base i Norge, bekræfter, at der er åbnet ild.

- Sikkerhedsstyrker har skudt med tåregas og åbnet ild mod folk på pladsen Zindan i byen Saqez, siger organisationen.

Det iranske nyhedsbureau Isna bekræfter, at der har været sammenstød mellem demonstranter og sikkerhedsstyrker onsdag i Saqez.

- Et begrænset antal af dem, der var til stede ved Mahsa Aminis mindeceremoni, stødte sammen med politiet i udkanten af Saqez, skriver Isna ifølge Reuters.

Det fremgår ikke, om der er blevet skudt, og om der er dræbte eller sårede.

Men Isna skriver, at myndighederne har lukket ned for internettet i Saqez på grund af urolighederne.

Angiveligt er der omkring 10.000 mennesker samlet til mindeceremonien.

Aktivistgruppen 1500tasvir har lagt en video på Twitter, der viser tusindvis af iranere ved byens gravplads.

Reuters sætter ikke umiddelbart tal på, men rapporterer, at mange er gået på gaden i byen. Nogle råber på præstestyret fald, andre synger "død over Khamenei" - Irans åndelige shiamuslimske leder.

- "Kvinde, liv, frihed", lyder et andet råb, der er brugt igen og igen under de landsdækkende protester mod den 22-årige iransk-kurdiske kvinder død.

Det halvstatslige iranske nyhedsbureau Fars skriver, at det er omkring 2000 mennesker, der har samlet sig i byen for at protestere.

Mahsa Ahmini blev tilbageholdt af det religiøse sædelighedspoliti i Teheran, formentlig fordi hendes hovedtørklæde dækkede for lidt af hendes hår. Hun døde et par dage efter.

Familien siger at hun var sund og rask, og de beskylder myndighederne for at have mishandlet hende til døde.

/ritzau/