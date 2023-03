Øjenvidne i Hamburg: Skud lød metallisk og kom i fire perioder

Der var "omtrent" fire perioder med skud i Hamburg, fortæller et øjenvidne til et skyderi i den tyske millionby torsdag aften.

23-årige Lara Bauch bor sammen med sin kæreste i en sidegade tæt på gerningsstedet, som er en bygning, hvor flere personer fra Jehovas vidner ofte samles.

Flere er døde og sårede, efter at en person åbnede ild inde i bygningen, som ligger på den travle gade Deelböge.

Fra sin loftslejlighed har Lara Bauch udsigt direkte til stedet.

- Omkring ti minutter i ni hørte jeg flere skud. De lød meget metalliske, siger hun.

- Først troede vi, at der stadig blev arbejdet på byggepladsen. Så viste det sig, at det ikke var tilfældet.

Omkring klokken 21.15 lokal tid fik betjente flere meldinger fra området, oplyser en talsmand for politiet.

Ved ankomsten kort efter så politiet de døde og sårede, og herefter hørte betjente et skud.

Et sted højere oppe i bygningen fandt politiet en død mand, som ifølge politiet menes at være gerningsmanden. Politiet har dog ikke endeligt bekræftet, at der er tale om gerningsmanden.

Et motiv kendes ikke. Et præcist antal døde og sårede er heller ikke bekræftet, men avisen Bild melder om mindst syv dræbte.

Om skudepisoden siger Lara Bauch:

- Der var omtrent fire skudperioder. I disse perioder kom der hele tiden flere skud, nogenlunde med 20 sekunder til et minuts mellemrum, siger Bauch.

Fra sit vindue kunne hun se en person, der løb fra stuen til første sal.

- Manden var mørkklædt og bevægede sig hurtigt, siger Bauch. Om han var maskeret, kunne hun ikke se.

Bauch fortæller, at Jehovas vidner ifølge et opslag normalt samles ved 19-tiden torsdag til møde. Det plejer at være en blandet forsamling af familier, ældre og yngre.

Episoden er stadig så tæt på, at hun ikke har bearbejdet den. Lara Bauch så flere sårede blive bragt ud fra stedet.

- Jeg har endnu ikke helt forstået det, siger den 23-årige kvinde.

