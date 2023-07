Øjenvidne: Stort israelsk angreb i flygtningelejr er som krig

Et øjenvidne melder om krigslignende tilstande under en israelsk militæroperation i en palæstinensisk flygtningelejr.

Det britiske medie The Guardian beskriver militæroperationen som den største israelske militæroperation på palæstinensisk territorie i "flere år".

- Det, der sker i flygtningelejren, er rigtig krig, siger den palæstinensiske ambulancefører Khaled Alahmad ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Der var angreb fra luften mod lejren. Hver gang kører vi ind med fem til syv ambulancer, og vi kører ud fyldt med sårede mennesker.

Israel beskriver operationen, som finder sted i byen Jenin i den nordlige del af Vestbredden, som en antiterroroperation.

Ahmed Zaki, som bor i lejren, siger til det britiske medie BBC, at "rækker af den israelske hærs køretøjer kørte ind i udkanten af lejren ad flere veje".

Lejren har været centrum for øgede spændinger og en voldsspiral på tværs af Vestbredden, hvor både palæstinensere har angrebet israelere, og israelske bosættere har angrebet palæstinensiske byer.

Israelsk militær oplyser, at dets styrker har angrebet en bygning, der fungerede som kommandocentral for Jenin-brigaderne, der er en sammenslutning af forskellige militante grupper i flygtningelejren.

Mindst syv palæstinensere er ifølge det palæstinensiske sundhedsministerium blevet dræbt, skriver nyhedsbureauet AFP.

Flere droneangreb har været en del af operationen, som hundredvis af israelske soldater har taget del i, skriver nyhedsbureauet Reuters. Skududvekslinger er fortsat i løbet af mandag morgen.

- Vi rammer terrorknudepunktet (Jenin, red.) med stor styrke, siger Israels udenrigsminister, Eli Cohen, ifølge AFP.

Droner kunne høres over lejren timer efter de første angreb. Det samme kunne skud og eksplosioner forskellige steder i byen.

Vestbredden har været besat af Israel siden 1967.

Det Palæstinensiske Selvstyre har fuld kontrol over dele af Vestbredden, mens andre dele af området enten er under fuld israelsk kontrol eller under både israelsk og palæstinensisk administration.

Jenin er under palæstinensisk administration og kontrol. Alligevel gennemfører israelske soldater jævnligt operationer i byen.

