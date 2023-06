Øjenvidner beskriver røg og kaos ved indisk togulykke

Et højt brag efterfulgt af røg og kaos.

Øjenvidner til en togulykke i den indiske delstat Odisha har lørdag fortalt BBC om de scener, der udspillede sig i forbindelse med en togulykke, hvor mindst 261 mennesker mistede livet.

- Det var kaos. Der var en høj lyd, og der var røg over det hele, siger Girija Shankar Rath til BBC.

- Folk løb i alle retninger.

- Jeg var tæt på sporet og besluttede at løbe hen til stedet. Vi begyndte at hive nogle af de fangede passagerer ud. Vi lykkedes med at få nogle overlevende ud - men også nogle lig.

Ud over de mindst 261 dødsofre meldes 1000 også kvæstet ifølge BBC i den dødeligste togulykke i Indien i mere end et årti.

Ulykken involverer to passagertog og et godstog.

Adskillige vogne blev afsporet, efter at et passagertog kolliderede med et godstog, skriver avisen Hindustan Times.

Et eksprestog var på vej fra Shalimar Station nær byen Kolkata - det tidligere Calcutta - i det nordlige Indien til Chennai i syd, da det ramte et godstog, der holdt stille på samme spor.

Kort efter ankom et andet passagertog og stødte ind i det forulykkede passagertog, skriver en anden avis, Times of India.

- Jeg var på toget. Vi følte et stød, og toget kørte af sporet. Der var en tordnende lyd, og toget tippede. Jeg var fanget og blev reddet efter en halv time af lokale, fortæller passageren Mukesh Pandit til BBC.

Flere øjenvidner og passagerer beskriver, at der den første halve time ikke var redningspersonale på stedet. I stedet var fangede passagerer afhængige af hjælp fra lokale, der løb mod ulykken.

- Vi hørte en høj lyd. Da vi kom ud af mit hus, så vi, at denne ulykke var sket, siger Tutu Biswas.

- Da jeg nåede hen til stedet, kunne jeg se, at der var mange tilskadekomne og omkomne.

- Et lille barn, hvis forældre nok var døde, græd. Barnet døde også et stykke tid senere.

