Øjenvidner melder om nye israelske angreb mod Rafah

Der er fra flere sider meldinger om, at Israel i denne weekend har iværksat nye angreb i Gaza.

Blandt andet siger civilforsvaret i Gaza, at to læger søndag er blevet slået ihjel i byen Deir al-Balah, som ligger centralt i Gazastriben.

Korrespondenter, der arbejder for nyhedsbureauet AFP og er til stede i Gaza, siger samtidig, at der nær Gaza By er heftige kampe og skyderier fra israelske helikoptere.

Israel har ikke kommenteret meldingerne, og de er ikke blevet bekræftet af andre kilder.

I byen Rafah, som ligger i det sydlige Gaza, er der desuden øjenvidner, der siger, at der lørdag skal være sket israelske angreb mod byen.

Det skal være sket nær grænsen til Egypten.

Heller ikke dette er blevet bekræftet.

Det har været ventet, at Israel ville angribe Rafah. Lørdag modtog palæstinensere i flere områder af Rafah tekst- og talebeskeder, hvor de er blevet bedt om at lade sig evakuere forud for Israels offensiv mod byen.

Øjenvidnernes meldinger om angreb er dog ikke blevet uddybet, og det står derfor ikke klart, hvor omfattende angreb der skal være tale om.

Evakueringen af civile begyndte i dele af Rafah mandag. I første omgang fik cirka 100.000 palæstinensere besked på at flytte sig til mere sikre områder.

Lørdag lød det så i en udtalelse fra militæret, at i alt 300.000 palæstinensere siden sidste weekend er blevet evakueret fra det østlige Rafah.

/ritzau/AFP