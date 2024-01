Økonomer: Stigning i tysk inflation giver ikke grund til uro

Nye tal fra Tysklands statistik viste fredag, at forbrugerpriserne i 2023 steg 5,9 procent. Det er den næsthøjeste inflationsrate for et år siden den tyske genforening. Det skriver dpa.

De nye tal viser, at forbrugerprisinflationen i Tyskland tiltog fra 3,2 procent i november til 3,7 procent i december. Det er sig selv bemærkelsesværdigt, da man skal tilbage til juni 2023 for at finde den seneste måned med fremgang i inflationen i Tyskland.

I Dansk Erhverv siger cheføkonom Tore Stamer, at den lidt højere inflation i december ikke bør ses som et tegn på, at vi nu er på vej ind i en ny periode med tiltagende inflation i Tyskland.

- Stigningen i inflationen i december er efter alt og dømme en engangsforestilling, der skal ses i sammenhæng med at energipriserne faldt mærkbart i december 2022, siger han.

- Ser man i stedet på kerneinflationen, der er renset for udviklingen i energi- og fødevarepriserne, så peger pilen fortsat entydigt nedad. Konkret faldt kerneinflationen fra 3,8 procent i november til 3,5 procent i december.

I Dansk Industri siger cheføkonom Allan Sørensen også, at den øgede tyske inflation ikke giver anledning til store bekymringer, da stigningen i inflationen især skyldes basiseffekter, da de tyske forbrugerpriser blev dæmpet i december 2022.

- Tyskerne fik i december 2022 tilskud til gas og varme, hvilket sidste år gav lavere forbrugerpriser. Bortfaldet af midlertidige tilskud til gas og varme er nu med til at trække op i inflationen. Det er bidraget fra energipriserne der trækker op i inflationen i december 2023, siger Allan Sørensen.

- Forbrugerpriserne er steget med 0,1 procent over den seneste måned, hvilket er foreneligt med at bringe inflationen ned mod to procent, siger Allan Sørensen.

- Den tyske kerneinflation er på rette kurs. Kerneinflationen falder til laveste niveau i 17 måneder. Kerneinflationen ser bort fra priseffekterne fra energi, og det bekræfter at prisudviklingen er aftagende.

Inflationen i Frankrig, som den næststørste økonomi i eurozonen, steg i december 3,7 procent, vist tal fra Paris tidligere torsdag. Den franske inflation var i november på 3,5 procent. Stigningen i Frankrig skylder navnlig fødevarepriser.

/ritzau/

