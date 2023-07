Økonomisk nedtur overskygger tiåret for militærkup i Egypten

Det seneste årti har været præget af travlhed i den egyptiske bygge- og anlægssektor. Der er anlagt nye jernbaner for milliarder af dollar, bygget hundredvis af broer og etableret nye byer i det nordafrikanske land.

Alt sammen har fundet sted under ledelse af præsident Abdel Fattah al-Sisi, som for præcis ti år siden stod i spidsen for et militærkup, der smed daværende præsident Mohamed Mursi på porten.

Men mens de ti år under al-Sisis ledelse har ført en høj grad af udvikling med sig i den egyptiske infrastruktur, er økonomien i landet underdrejet.

Det skriver det britiske medie The Economist.

Eksempelvis er inflationen på fødevarer på 60 procent, og den egyptiske stat bruger mere end halvdelen af sit budget på at tilbagebetale gæld og betale renter til udlandet.

- Vi kan ikke spise broer, lyder det fra en egyptisk bankfunktionær, som er gået på pension, og som The Economist har talt med.

Han fortæller, at hans familie - ligesom mange andre i middelklassen - har kurs mod en tilværelse i fattigdom.

I en tale i anledning af tiårsjubilæet adresserede al-Sisi inden weekenden den svære økonomiske situation, som landet står i, og takkede egypterne for deres "tålmodighed" og "ofre", skriver Reuters.

- Jeg tror på, at denne generation, som gennem sin indsats og tålmodighed har flyttet Egypten fra kaos og frygt til stabilitet og sikkerhed, er i stand til at fuldføre landets transformation, lød det fra al-Sisi.

Ifølge Reuters har Egypten firedoblet sine udenlandske lån i løbet af de seneste otte år for at kunne finansiere de mange byggeprojekter.

Siden marts 2022 er landets valuta blevet devalueret med cirka 50 procent.

Den økonomiske krise havde allerede bidt sig fast inden 2022, men den blev forværret, da Rusland invaderede Ukraine i februar sidste år.

Her fik stigninger i råvarepriserne udenlandske investorer til at trække sig ud af Egypten, og antallet af turister i landet faldt.

Inden al-Sisi var Mohamed Mursi præsident for Egypten. Han kom til posten ved et demokratisk valg. Det blev afholdt i 2012 i kølvandet på Det Arabiske Forår. Her blev den mangeårige præsident Hosni Mubarak væltet.

Mursi, der var en del af Det Muslimske Broderskab, stod for en fundamentalistisk islamisk linje.

Al-Sisi var forsvarsminister i Mursis regering, da al-Sisi satte sin daværende chef fra bestillingen i 2013. Han blev genvalgt som Egyptens præsident i 2018 ved et valg uden nogen egentlige modstandere.

/ritzau/