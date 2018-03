Udleveringskrævet catalonier melder sig til skotsk politi

Catalonieren Clara Ponsati er gået til politiet i Skotland, som har modtaget udleveringskrav fra Spanien.

En tidligere catalansk minister, som Spanien ønsker udleveret i forlængelse af sidste års uro og uafhængighedserklæring i den oprørske region, har meldt sig til politiet i Skotland, hvor hun bor og arbejder.

Det er vidner, der ifølge nyhedsbureauet Reuters har set Clara Ponsati melde sig til myndighederne i Edinburgh.

Hun har sagt, at hun vil kæmpe for at undgå udlevering til Spanien fra Skotland.

Hun har argumenteret, som den afsatte ekspræsident Carles Puigdemont længe har gjort, at hun som separatist ikke kan være sikker på en retfærdig behandling ved Spaniens domstole.

- Det er en politisk retsforfølgelse - et systematisk forsøg på at kriminalisere stræben efter uafhængighed, har advokat Aamer Anwar, som repræsenterer den tidligere undervisningsminister, sagt til BBC.

Ponsati er professor i økonomi på universitetet St. Andrews.

Udviklingen i Spanien følges tæt i Skotland, hvor regeringen også ønsker løsrivelse. Skotterne støtter Cataloniens ret til selvbestemmelse. Skotterne har dog sagt, at de vil respektere den juridiske proces.

