Der er foreløbig meldt om tre døde, men tallet kan være langt højere i Tonga, hvor man stadig mangler overblik over ødelæggelserne fra lørdagens vulkanudbrud.

Der er mindst tre ting, der gør det svært at få nødhjælp frem til Tonga, efter at øriget lørdag blev ramt af et voldsomt vulkanudbrud, der udløste en askesky og en tsunami.