Ørkenbyen Dubai drukner i regn

De Forenede Arabiske Emirater står under vand.

Kraftig regn har kostet mindst én person livet, mens motorveje er oversvømmede, og flytrafikken er påvirket.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

I byen Al Ain, som ligger tæt ved grænsen til Oman, faldt 254 millimeter regn tirsdag på under 24 timer. Det oplyser det nationale meteorologiske institut ifølge Reuters.

En mand på 70 år mistede livet, efter at han blev skyllet væk i sin bil i Ras Al-Khaimah, et af landets syv emirater. Det oplyser det lokale politi ifølge nyhedsbureauet AFP.

Selv om regnen stilnede en smule af sent tirsdag, fortsætter forstyrrelserne onsdag.

Flyselskabet Emirates har indstillet afrejser fra Dubai frem til midnat.

Ifølge AFP har både passagerer og ansatte svært ved at komme til og fra. Det skyldes, at hovedveje står under vand, mens nogle metrolinjer holder stille.

Rejsende advares mod at tage ud i lufthavnen i Dubai, medmindre det er "absolut nødvendigt", skriver AFP.

Videoer fra lufthavnen viser området under vand, mens store fly nærmere ligner skibe, der forsøger at bane sig vej gennem vandmasserne.

Omkring 100 millimeter faldt over lufthavnsbanen på blot 12 timer tirsdag. Det svarer ifølge FN-data til, hvad Dubai normalt registrerer på et år, skriver CNN.

Regnen faldt så hårdt og så hurtigt, at nogle bilister måtte forlade deres biler, fordi vandet steg, og vejene forvandledes til floder.

Videoer på sociale medier viser ifølge CNN store mængder vand, der vælter ind gennem et stort indkøbscenter.

Ligesom resten af De Forenede Arabiske Emirater er klimaet i Dubai normalt varmt og tørt.

Som sådan er regnvejr sjældent, og i mange områder er infrastruktur til at håndtere store mængder nedbør - som eksempelvis dræning - begrænset.

Uvejret ramte Emiraterne og Bahrain natten til mandag og tirsdag efter at have hærget i Oman, hvor 18 mennesker er døde. Syv af dem var børn.

