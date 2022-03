Østeuropæiske ledere er skuffede over EU's melding til Ukraine

Flere østeuropæiske EU-ledere er skuffede over nattens udmelding om Ukraines mulighed for medlemskab i EU.

- Jeg er lidt skuffet. Vi kunne have gjort mere for Ukraine.

Sådan lyder det fra Litauens præsident, Gitanas Nauseda, fredag morgen efter at EU-lederne indgik et kompromis om Ukraines ønske om EU-medlemskab.

Forud for EU-topmødet på slottet Versailles uden for Paris havde Polen, de baltiske lande og andre østeuropæiske lande stillet sig bag Ukraine.

De ønskede, at EU allerede nu anerkender Ukraine som kandidatland. Men det skete ikke på mødet, der trak ud, så EU-lederne først klokken 03.00 natten til fredag kunne sætte punktum og melde ud om Ukraines fremtid i EU.

EU-lederne blev enige om en tekst, der bakker op om Ukraine ønske om at forfølge en europæisk vej. Men der bliver ikke tale om at give Ukraine en hurtigere proces frem mod medlemskab af EU.

- EU har ikke ændret sig nok til at give Ukraine medlemskab, siger Sloveniens premierminister, Janez Jansa.

Han fremhæver dog, at et flertal af EU-landene talte for, at Ukraine skal have medlemskab så snart det er muligt. Men det kan tage mange år.

Det tog Polen, som ligner Ukraine befolkningsmæssigt og også har en kommunistisk historie, ti år fra at ansøge om medlemskab i 1994 til at blive medlem i 2004. Og Polen var vel at mærke ikke involveret i en krig med Rusland, da man indgav ansøgningen.

For Ukraine venter der en stor genopbygning efter krigen, før man kan begynde at gøre sig håb om at opfylde kriterierne for at blive EU-medlem.

Estlands premierminister, Kaja Kallas, ankom efter eget udsagn træt til topmødets andendag efter den lange aften med Ukraine-diskussioner. Hun anslår dog en mere positiv tone dagen derpå:

- Jeg er glad for resultatet. Jeg mener, at det er et grønt lys for Ukraine til at komme på sporet frem mod medlemskab, siger Kaja Kallas.

Men man bliver også nødt til at se realistisk på Ukraines situation, og derfor vil der gå tid, før Ukraine kan blive medlem, mener Kallas:

- Ukraine er ikke klar til at få et hurtigt medlemskab, når krigen er i gang. Og alle kan få glæde af, at Ukraine først bliver mere fremgangsrigt og får styrket retsstaten, siger Kaja Kallas.

En tilsvarende melding kommer fra Finlands statsminister, Sanna Marin:

- Man skal være realistisk. Der er mange lande, der aspirerer til at blive EU-medlemmer, men landene skal opfylde alle kriterier først, siger Sanna Marin.

