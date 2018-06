Østrig anklager Tyskland for spionage gennem flere år

I flere år har Tyskland udspioneret østrigske ministerier, organisationer og virksomheder, skriver medier.

Den østrigske regering kræver svar fra Tyskland efter anklager om, at den tyske efterretningstjeneste systematisk udspionerede politikere, internationale organisationer og virksomheder i Østrig fra 1999 til 2006.

Det skriver to østrigske aviser.

Ifølge Der Standard og Profil har den tyske udenrigsefterretningstjeneste Bundesnachrichtendienst (BND) aflyttet næsten 2000 telefonlinjer, faxlinjer, mailadresser og mobiltelefoner i løbet af de syv år.

- Spionage mellem lande, der er venner, er ikke blot uønsket, men også uacceptabelt, siger den østrigske præsident, Alexander Van der Bellen.

Sammen med den østrigske forbundskansler, Sebastian Kurz, understreger han, at en sådan form for spionage kan få konsekvenser for tilliden mellem de to lande.

Både Sebastian Kurz og Alexander Van der Bellen kræver garanti fra Tyskland på, at spionagen er ophørt.

Blandt de, der er blevet udspioneret, er ifølge de østrigske aviser ambassader, ministerier, banker, Organisationen for Olieeksporterende Lande (Opec), Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) og Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA), der alle er baseret i Wien.

/ritzau/AFP