Østrig frygter økonomisk krise i Italien som den græske

De småjusteringer, som Italien har foretaget i budget, er ifølge flere eurolande utilstrækkelige.

Flere eurolande er bekymrede over Italiens beslutning om ikke at ville foretage større ændringer af et budgetudspil, som EU-Kommissionen historisk har afvist.

Italien sendte sent tirsdag aften et revideret budget til EU-Kommissionen.

Det bekræfter en talsmand for kommissionen onsdag.

- Vi vil offentliggøre vurderingen af dette reviderede budgetudspil 21. november. Det sker samtidig med vurderingen af budgetudspil fra alle lande i eurozonen, siger talsmand Margaritis Schinas.

Men den revision, der er sket i Rom, er utilstrækkelig, lyder det fra flere lande i eurozonen.

Østrig, som i dette halvår har formandskabet for EU, støtter, at EU-Kommissionen indleder en procedure mod Italien som følge af et for højt budgetunderskud.

- Italien risikerer at følge i sporene på Grækenland, siger Østrigs finansminister, Hartwig Löger, ifølge nyhedsbureauet dpa.

Löger påpeger, at det italienske budget er et europæisk anliggende - ikke kun et italiensk.

Hollands finansminister er skuffet - men ikke overrasket - over den italienske regerings modvilje.

- Budgettet respekterer ikke de aftaler, vi har indgået i fællesskab i Europa. Det bekymrer mig meget. Nu må EU-Kommissionen beslutte, hvad det næste skridt skal være, skriver finansminister Wopke Hoekstra på Twitter.

Kommissionen vil onsdag ikke svare på, om det kan føre til en artikel 126-procedure om et "uforholdsmæssigt højt underskud".

Sent tirsdag bekræftede Italiens vicepremierminister, Luigi Di Maio, hvad regeringen i Rom har fastholdt, siden kommissionen i oktober afviste udspillet:

- Budgettet kommer ikke til at ændre sig, sagde Di Maio.

Der er dog mindre justeringer i budgettet. Blandt andet vil staten sælge ejendomme.

Som led i budgetforslaget kommer Italien til at øge statsgælden.

Budgettet indeholder også en forudsigelse om økonomisk vækst, der ifølge EU er alt for optimistisk. Samtidig er udgifterne for store, mener EU.

Det er første gang til dato, at kommissionen har valgt at afvise et statsbudget for et land i eurozonen. Det kan føre til økonomiske sanktioner mod det gældsplagede Italien.

/ritzau/